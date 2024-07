Christophe Buisine. Vice-presidente do Sul Europa e Magrebe da Air Products e CEO da Gasin em Portugal

Christophe Buisine é Engenheiro Eletrotécnico e tem um mestrado em Vendas e Serviços Industriais. Iniciou a sua carreira profissional em 1995 na Quaker Chemical onde trabalhou no Reino Unido e em França. Passou para a Honeywell Inorganic Salts como gestor de contas em 1998. A partir de 2000, ingressou na Ashland como gestor de contas na divisão Ultra-Pure Chemicals.



Com a aquisição da Ashland em 2003, veio para a Air Products. Primeiro como Gestor da Conta Global ST Microelectronics, depois em 2008 como Gestor de Negócios de Gases Especiais para eletrónica na Europa. Em 2010 foi nomeado gestor de Gases Comprimidos em França e mais tarde Gestor Comercial Merchant para França. Em 2015 foi nomeado Diretor Geral da Air Products em França.



Em 2019, Christophe Buisine passou a ser Gestor de Eletrónica na Europa a que acrescentou, em 2021, a responsabilidade de Diretor Geral de Israel.



Ao longo da sua trajetória profissional na Air Products, Christophe Buisine demonstrou ser um líder experiente e comprometido, com uma grande visão empresarial e uma orientação para o cliente. Para além disso, aporta ao cargo a sua experiência internacional, as suas relações com clientes de todo o mundo e a sua grande capacidade de desenvolvimento comercial e empresarial in situ.



"Estou entusiasmado com os desafios que temos pela frente na Gasin em Portugal e toda a sub-região do Sul da Europa, em linha com o nosso propósito maior de reunir as pessoas para colaborar e inovar em soluções para os desafios de sustentabilidade energética e ambiental mais significativos do mundo", disse Christophe Buisine. “Continuar a liderar o setor dos gases industriais e medicinais, bem como impulsionar a transição energética, disponibilizando conhecimento e experiência no desenvolvimento de soluções de hidrogénio e de captura de carbono, são os eixos estratégicos do nosso negócio que visam gerar um futuro mais limpo”, acrescentou.



Christophe Buisine substitui Miquel Lope, que assumiu o cargo de Vice-Presidente e Diretor Geral da sub-região North Continente.