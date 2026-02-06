Chuva está a provocar sismos no município espanhol de Grazalema

Tal como em Portugal, Espanha também está a sofrer as consequências da depressão Leonardo sobretudo na Andaluzia onde povoações inteiras continuam a ser evacuadas, nesta altura já são mais de 8 mil as pessoas desalojadas. Mas associado a este dilúvio há ainda um fenómeno natural que está a assustar os andaluzes e a obrigar a muita precaução : os hidrossismos.