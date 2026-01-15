Chuva trava helicóptero de resgate de quase 70 pessoas sitiadas em Moçambique

"Infelizmente o helicóptero não teve como chegar por causa do mau tempo. O helicóptero até tentou vir para cá, mas o mau tempo não ajudou e não foi possível fazer a operação, as pessoas continuam no local", disse Maria Langa, administradora do distrito de Mapai, na província de Gaza.

Pelo menos 68 pessoas, incluindo 23 crianças e 25 mulheres, estão sitiadas desde domingo naquele distrito moçambicano, com as autoridades a pedir meios aéreos para o resgate face a dificuldades de retirada das vítimas por embarcações.

Segundo a administradora, estas pessoas ficaram bloqueadas quando seguiam viagem para o distrito de Massangena, saindo de Mapai, no norte da província de Gaza, tendo sido bloqueados ao longo do percurso pela força das águas, devido às chuvas intensas que caem um pouco por todo o país.

O pedido por meios aéreos até foi respondido, mas a chuva torrencial e trovoada registada na região não permitiram que o helicóptero fizesse o resgate, tendo sido obrigado a regressar.

"Vai-se continuar a tentar [chegar], acredito que mesmo amanhã vão tentar, desde que as condições climáticas sejam melhores que hoje. Eles tentaram hoje, mas começou, infelizmente, a chover torrencialmente e a trovejar e tiveram de regressar", disse a administradora, em declarações à Lusa, acrescentando que há esforços para aumentar o número de meios aéreos para o resgate.

Maria Langa referiu ainda que a situação é crítica em Mapai, havendo esforços conjuntos, do governo distrital, polícia, Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) e Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap) para ajudar os sitiados.

"Estamos todos envolvidos, só que infelizmente as condições em si não nos ajudam. Temos lá embarcações que poderiam nos ajudar a fazer o resgate, mas não é possível, nalgumas partes pode se navegar muito bem, mas depois chegas no outro local onde o nível de água não ajuda, aí seria necessário empurrar [o barco] e logicamente não é um processo fácil", concluiu a responsável.

Já no distrito de Massingir, também na província de Gaza, pelo menos 80 pessoas, correspondente a 12 famílias, foram resgatadas hoje através de uma embarcação, após ficaram sitiadas nos campos de produção, anunciou o administrador local.

"Temos a nossa embarcação em exercício de resgate. Resgatámos 12 famílias, até agora, cerca de 80 pessoas, que estavam sitiadas nas áreas de produção, tinham estado lá a produzir, como é de costume", disse o administrador do distrito de Massingir, Sérgio Costa.

Na quarta-feira, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique estimou que pelo menos 400 mil pessoas estão em risco de serem retiradas compulsivamente das zonas de residência, devido ao risco de inundações na província de Gaza.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) pediu hoje que se use o helicóptero mobilizado pelas autoridades para travar as manifestações pós-eleitorais para salvar os afetados pelas inundações, face às chuvas que se registam no país.

O Governo moçambicano convocou para sexta-feira uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros para avaliar a situação da atual época chuvosa, que já matou 94 pessoas no país desde outubro.

As chuvas fortes em Moçambique afetaram em menos de um mês 123.495 pessoas, provocando oito mortos bem como a destruição total ou parcial de quase 4.000 casas, segundo um balanço divulgado hoje.