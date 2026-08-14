Chuvas históricas no Japão deixam 26 mil casas sem energia

As autoridades locais emitiram um alerta de emergência de nível 5, o mais elevado, na quinta-feira. O alerta baixou para o nível 4 na manhã de sexta-feira, mas continuam a alertar para riscos de deslizamentos de terra e inundações.

"Estamos a caminhar para um nível sem precedentes de chuvas intensas", alertou um responsável da Agência Meteorológica do Japão (JMA) na noite de quinta-feira, numa conferência de imprensa convocada à pressa.

Tempestades consecutivas

Os cientistas acreditam que as alterações climáticas provocadas pela atividade humana estão a tornar os eventos climáticos extremos mais frequentes, mais longos e mais intensos.

Durante o fim de semana, as autoridades chinesas evacuaram mais de um milhão de pessoas das suas casas, enquanto Dolphin, o tufão mais forte a atingir a China este ano, chegava ao leste do país.





c/ agências

Durante uma das semanas de férias mais movimentadas do Japão, mais de 360 mm de chuva caíram durante 24 horas em partes da região de Chiba, adjacente a Tóquio, inundando estradas e vias ferroviárias. Foram enviados soldados para ajudar nos esforços de resgate.", afirmou o governador de Chiba, Toshihito Kumagai, aos jornalistas. "Já respondi a muitos desastres no passado, mas nunca vivi um caso como este".As chuvas torrenciais que caíram na noite de quinta-feira provocaram alertas de deslizamentos de terras e cortes de energia a leste da capital. Os meteorologistas emitiram, pela primeira vez, o aviso máximo para chuvas intensas na província de Chiba.Nas zonas rurais da província, dezenas de carros, alguns cobertos de lama, foram abandonados enquanto as equipas de manutenção trabalhavam durante todo o dia para reparar estradas danificadas ou destruídas., informou a emissora pública NHK, citando as autoridades e a polícia de Chiba., uma vez que muitos comboios de e para o aeroporto foram cancelados até sexta-feira à tarde.Em Narita, os funcionários do aeroporto distribuíram sacos-cama, água e snacks a centenas de passageiros, muitos dos quais se tinham instalado na quinta-feira depois de interrupções dos voos terem deixado cerca de sete mil pessoas retidas, causando o caos generalizado.Um porta-voz do aeroporto disse que a maioria dos voos deveria operar normalmente esta sexta-feira. A companhia aérea Japan Airlines informou que alguns dos seus voos podem sofrer atrasos, mas que não espera cancelamentos., depois de a chuva ter inundado uma subestação, informou a concessionária Tokyo Electric Power, enquanto oNa cidade de Chiba, um dos locais mais atingidos, centenas de pessoas passaram a noite sob cobertores térmicos em centros de acolhimento improvisados em edifícios governamentais.Algumas das principais autoestradas de Chiba foram encerradas, obrigando os condutores a utilizar rotas alternativas que congestionavam o trânsito, informou a operadora de autoestradas NEXCO East.Centenas de pessoas também ficaram retidas na Estação Ferroviária de Chiba na noite de quinta-feira devido à suspensão dos serviços ferroviários.Chiba registou mais de 100 mm de chuva por hora desde a tarde de quinta-feira, segundo as autoridades. Isto representa cerca de três vezes a média de chuva para agosto e o maior volume de precipitação já registado no país.O dilúvio ocorre após uma série de tempestades que atingiram o Japão e países vizinhos esta semana, numa temporada de tufões que se prevê ser excecionalmente ativa.No início desta semana, o Japão, as Filipinas e a China foram atingidos por tempestades consecutivas – Dolphin, Chan-Hom e Peilou – que atravessaram a região em simultâneo.Dolphin trouxe chuvas fortes para a ilha japonesa de Okinawa, provocando cortes de energia em dezenas de milhares de edifícios, derrubando árvores e cancelando voos.