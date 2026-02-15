Em direto
Ciclone Gezani fez pelo menos quatro mortos em Moçambique

Em Moçambique, o ciclone Gezani provocou quatro vítimas mortais, um ferido e cerca de 500 desalojados.

O impacto foi na província de Inhambane, no sul do país.

Mais de mil edifícios ficaram com danos, incluindo quase 70 escolas.

As equipas de resgate estão ainda no terreno e os dados avançados pelas autoridades são provisórios.

As rajadas de vento chegaram aos 250 quilómetros por hora. Ainda assim, os efeitos da tempestade foram menores do que era previsto por o ciclone não ter entrado em terra.

Desde o inicio da épolca das chuvas, em outubro, Moçambique já registou mais de 210 mortos e quase 300 feridos devido ao mau tempo. Mais de 850 mil pessoas foram afetadas.
