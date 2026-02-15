Situação de calamidade decretada pelo Governo termina hoje

Após duas semanas de chuva ininterrupta, este sábado foi de acalmia em vários pontos do país. As abertas permitiram fazer limpezas, reabrir estabelecimentos comerciais e avaliar estragos, por exemplo, em Coimbra e Alcácer do Sal.



O nível dos caudais dos rios baixou mas ainda assim não tanto quanto necessário. Locais como Montemor-o-Velho continuam alagados.



O estado do tempo vai, entretanto, volta a piorar, a partir de hoje, com o regresso da chuva, que deverá manter-se ao longo da semana. A precipitação deverá ser mais persistente nas regiões do Minho e Douro Litoral.