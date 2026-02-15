Situação de calamidade decretada pelo Governo termina hoje

Mais atualizações Voltar ao topo
As Forças Armadas resgataram 283 pessoas desde o início das tempestades e mais de cinco mil pessoas foram apoiadas em alojamento e alimentação.
Foram também feitas perto de 300 ações de apoio a habitações e edifícios públicos como reparações de telhados.
Também de acordo com as Forças Armadas, mais de três mil militares continuam no terreno.
Após duas semanas de chuva ininterrupta, este sábado foi de acalmia em vários pontos do país. As abertas permitiram fazer limpezas, reabrir estabelecimentos comerciais e avaliar estragos, por exemplo, em Coimbra e Alcácer do Sal.
O nível dos caudais dos rios baixou mas ainda assim não tanto quanto necessário. Locais como Montemor-o-Velho continuam alagados.
O estado do tempo vai, entretanto, volta a piorar, a partir de hoje, com o regresso da chuva, que deverá manter-se ao longo da semana. A precipitação deverá ser mais persistente nas regiões do Minho e Douro Litoral.
Com o fim da situação de calamidade termina também a isenção das portagens nos territórios afetados pelo mau tempo.
A medida abrangeu partes das autoestradas A8, A17, A14 e A19 com o objetivo de reforçar o apoio à mobilidade das populações nas regiões afetadas.
Vários municípios pediram no último sábado a intervenção do Presidente da República para que a medida fosse prorrogada.
A situação de calamidade foi decretada pelo Governo a 29 de janeiro na sequência da passagem da depressão Kristin, que devastou vários concelhos, principalmente nos distritos de Leiria, Coimbra, Santarém e Lisboa.
Foi prolongada por duas vezes após novas tempestades, com 68 concelhos portugueses estavam abrangidos.
A situação de calamidade é o nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases da Proteção Civil.
As freguesias que tiveram votações adiadas devido ao mau tempo vão hoje às urnas. São 36 mil eleitores que faltam votar na segunda volta das presidenciais.
A votação foi adiada uma semana por falta de condições para assegurar a votação. Estas 20 freguesias pertencem a oito concelhos afetados pelas tempestades.
