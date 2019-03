Ciclone Idai. Centenas de crianças enfrentam a fome em centros de abrigo

A Escola de Chimoio é um desses Centros de Abrigo, e a primeira assistência às vítimas chegou através da Organização "Save The Children". No entanto os donativos alimentares apenas chegaram para 2 dias.



As famílias estão sem comida desde domingo e a dificuldade das equipas de assistência humanitária em chegarem ao local agrava a situação.



Os campos agrícolas da cidade de Chimoio, que garantiam o sustento de centenas de famílias, através de produção de cerais e hortícolas, ficaram com as culturas completamente alagadas.