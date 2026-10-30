Mundo
Cidadão português entre as vítimas mortais do desastre ferroviário em Espanha
O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou esta sexta-feira que um cidadão português morreu na colisão entre dois comboios em Urda, Espanha.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros “acaba de confirmar a morte de um cidadão de nacionalidade portuguesa, do sexo masculino, e que era membro da tripulação de um dos comboios envolvidos no acidente de ontem, em Toledo”, lê-se numa nota às redações.
O Governo “lamenta profundamente as mortes e feridos deste trágico acidente em Espanha, reforçando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e com solidariedade para o povo e autoridades espanholas”, acrescenta o MNE.Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026
O presidente da República veio já lamentar a notícia, apresentando "sentidas condolências à família e amigos" e reiterando a sua "total solidariedade para com o povo espanhol e para com todos os atingidos nesta tragédia".
O presidente da República veio já lamentar a notícia, apresentando "sentidas condolências à família e amigos" e reiterando a sua "total solidariedade para com o povo espanhol e para com todos os atingidos nesta tragédia".
O balanço oficial de vítimas mortais vindo de Espanha mantém-se nos 69, registando-se ainda dezenas de desaparecidos.
O acidente ocorreu na quarta-feira de manhã, quando dois comboios de alta velocidade em que viajavam mais de 500 pessoas colidiram em Urda, localidade a cerca de 150 quilómetros a sul de Madrid.
Este foi o segundo acidente ferroviário com comboios de alta velocidade este ano em Espanha, depois do de Adamuz, em Córdova, em janeiro, no qual morreram 46 pessoas.