Cidadão português entre as vítimas mortais do desastre ferroviário em Espanha

O Ministério dos Negócios Estrangeiros “acaba de confirmar a morte de um cidadão de nacionalidade portuguesa, do sexo masculino, e que era membro da tripulação de um dos comboios envolvidos no acidente de ontem, em Toledo”, lê-se numa nota às redações.





Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026



O presidente da República veio já lamentar a notícia, apresentando "sentidas condolências à família e amigos" e reiterando a sua "total solidariedade para com o povo espanhol e para com todos os atingidos nesta tragédia". O Governo “lamenta profundamente as mortes e feridos deste trágico acidente em Espanha, reforçando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e com solidariedade para o povo e autoridades espanholas”, acrescenta o MNE.| 30 de outubro de 2026O presidente da República veio já lamentar a notícia, apresentandoe reiterando a sua "total solidariedade para com o povo espanhol e para com todos os atingidos nesta tragédia".

O balanço oficial de vítimas mortais vindo de Espanha mantém-se nos 69, registando-se ainda dezenas de desaparecidos.