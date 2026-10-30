Espanha. Oposição pede demissão do ministro dos Transportes após desastre que fez 69 mortos

O Partido Popular (PP) espanhol pediu esta sexta-feira a demissão de ministro dos Transportes, Óscas Puente, exigindo “responsabilidades políticas” na sequência da colisão de dois comboios em Urda. O número de vítimas mortais mantém-se em 69 e há registo de dezenas de desaparecidos, entre os quais um cidadão português.





“É preciso falar de responsabilidades políticas porque este país está em choque, está ferido e não é normal o que Espanha está a viver”, vincou a porta-voz do PP em entrevista à RNE.





Ester Muñoz defendeu que, se o ministro dos Transportes não se demitir, deve ser destituído. “Não deveria chegar a terça-feira”, declarou, referindo-se ao dia em que Óscar Puente é esperado no Congresso para dar explicações sobre o acidente.





O ministro dos Transportes e da Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, dará esta sexta-feira, às 10h30 (hora de Lisboa) uma conferência de imprensa sobre o acidente.





A porta-voz referiu-se também à morte da ex-ministra do Partido Popular, Fátima Bañez, na colisão ferroviária. “É terrível porque perdemos uma mulher muito valiosa, brilhante, aberta ao diálogo e forte. Uma referência para todas as mulheres que se dedicam ao serviço público no Partido Popular”, lamentou.





O Instituto de Medicina Legal de Toledo já recebeu os corpos das 69 vítimas mortais confirmadas até ao momento.





Foram já realizadas 48 autópsias e cinco pessoas foram identificadas e as respetivas famílias notificadas. “Todas as identificações dos falecidos foram realizadas através de impressões digitais, por parte do Serviço de Criminalística da Guarda Civil”, segundo o Centro Integrado de Dados.





Na quinta-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, adiantou que um cidadão português foi dado como desaparecido pela família, havendo indicação de que poderia estar num dos comboios envolvidos no acidente.

Investimento espanhol na manutenção ferroviária é de metade da média europeia





Segundo o diário espanhol ABC, o valor que Espanha destina à manutenção ferroviária é de 45,5 milhões de euros por cada mil quilómetros, o que representa apenas metade da média europeia.





Os acidentes na ferrovia duplicaram desde 2018, os descarrilamentos triplicaram e a percentagem de comboios de longa distância com atrasos significativos multiplicou-se por sete, de acordo com um relatório do Instituto Juan de Mariana.





O documento indica ainda que o esforço de conservação não acompanhou o crescimento do serviço, já que, entre 2013 e 2024, os passageiros por quilómetro nos comboios de alta velocidade passaram de 7.123 milhões para 18.468 milhões, um aumento de 159 por cento.





Já a despesa com conservação por passageiro-quilómetro diminuiu de 3,72 para 2,21 cêntimos em 2021, uma redução de 41 por cento.



