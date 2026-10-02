Cidadãos israelitas retidos no aeroporto do Dubai devem ser repatriados hoje

A decisão ocorreu após a suspensão dos voos da companhia flydubai, na sequência do desvio de emergência de uma das aeronaves que seguia para Telavive, na quarta-feira.

Uma porta-voz da companhia israelita disse que a suspensão das ligações para o Dubai vai estar em vigor durante todo o dia, não adiantando detalhes sobre novas datas.

A El Al tinha anunciado na quinta-feira que dois voos especiais seriam fretados hoje para repatriar os cidadãos israelitas.

Entretanto, os Emirados Árabes Unidos iniciaram uma investigação a um possível atentado "terrorista", com Israel a apontar para "motivações islamistas" do copiloto, suspeito de ter tentado provocar a queda do aparelho da flydubai.

O piloto, de nacionalidade indiana, foi hospitalizado.

Um dia depois da aterragem de emergência na Arábia Saudita do avião da flydubai que seguia para Telavive --- transportando 174 pessoas, das quais 166 eram israelitas ---, o perfil e as motivações do suspeito permanecem desconhecidos.

Segundo relatos de passageiros, o copiloto esfaqueou o comandante para derrubar o avião, provocando uma perda repentina de altitude, antes de os passageiros entrarem na cabine de comando para controlar o agressor.

Ao pronunciarem-se pela primeira vez sobre o caso, as autoridades sauditas confirmaram que o copiloto tinha atacado o colega durante o voo, sem adiantar mais pormenores sobre as motivações.

O suspeito foi transferido para os Emirados Árabes Unidos.