Cidade brasileira de Belém na Amazónia será sede da COP30 - Lula da Silva

"Belém do Pará foi a cidade escolhida pela ONU para ser sede da COP30, em 2025. Será uma honra para o Brasil recebermos representantes do mundo inteiro em um estado da nossa Amazónia", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva, na rede social Twitter.

O chefe de Estado brasileiro acrescentou ter certeza de que o governador do Pará, Helder Barbalho, e o povo do estado estão preparados "para promover a melhor COP da história".

Junto com a mensagem, Lula da Silva publicou um vídeo ao lado do governador do Pará e do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no qual o ministro confirmou ter sido notificado pela ONU sobre a aprovação da cidade de Belém do Pará como sede da COP30, que deve decorrer em novembro de 2025.

Lula da Silva lembrou que já participou em eventos no Egito, em Paris, em Copenhaga onde os debates trataram muito da floresta amazónica e, portanto, considerou que seria importante realizar uma COP num estado da Amazónia brasileira, para que os participantes do evento possam conhecer a fauna e os rios da maior floresta tropical do planeta.

A anterior conferência mundial do clima aconteceu em novembro de 2022 no Egito e foi marcada pela adoção de uma resolução sobre a compensação dos países mais pobres pelos danos causados ??pelas mudanças climáticas.

A COP28 deverá acontecer em novembro deste ano no Dubai, nos Emirados Árabes, e a COP29, em 2024, não tem ainda sede definida, mas a Austrália apresenta-se como principal candidata.