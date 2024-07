Cidade do sudeste da China coloca em operação 20 autocarros de condução autónoma

O Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, disse terem sido já aprovadas quatro rotas de autocarros autónomos, que deverão ser lançadas oficialmente até ao final do mês, com um custo de 1 yuan (12 cêntimos de euro) por viagem.

As rotas vão abranger estações de metro, zonas comerciais e residenciais, distritos empresariais, parques industriais e locais de interesse paisagístico, detalhou a mesma fonte.

Os autocarros, sem condutor, estão equipados com câmaras de alta definição a bordo, radar de ondas milimétricas e tecnologia de sensoriamento remoto LiDAR, para uma perceção precisa de 360 graus dos veículos circundantes, peões, veículos não motorizados e alterações nas condições da estrada.

Durante a operação, os veículos podem reconhecer com precisão as marcações da faixa de rodagem e os semáforos, efetuar manobras de ultrapassagem e lidar eficazmente com vários cenários de condução urbana difíceis, incluindo executar com segurança viragens à esquerda desprotegidas em cruzamentos sem semáforos, navegar em cruzamentos com tráfego misto de peões e veículos, identificar e ceder a passagem a veículos que estejam a invadir a faixa de rodagem e áreas de construção ou dar passagem a peões e parar com precisão nas estações.

Em Jinan, a capital da província de Shandong, no leste da China, o primeiro lote de autocarros sem condutor começou já a funcionar em regime experimental para recolher dados cartográficos, de acordo com a imprensa local.

Jinan introduziu um total de quatro autocarros sem condutor, devendo o primeiro veículo realizar 240 horas ou mil quilómetros de teste em estrada e outros trabalhos preliminares depois de completar a recolha de mapas e antes de entrar em operação.

Em 03 de julho, os reguladores chineses divulgaram uma lista de áreas-piloto para aplicação da rede que integra veículos inteligentes, estradas inteligentes e tecnologias em nuvem em tempo real, tendo sido selecionadas 20 cidades, incluindo Jinan e Shenzhen.

Xangai, a "capital" financeira da China, também deve começar a testar veículos autónomos já na próxima semana, oferecendo viagens gratuitas aos residentes durante o período experimental.

A entrada em operação dos autocarros ocorre duas semanas depois de um carro de condução autónoma do grupo chinês de tecnologia Baidu ter atropelado um peão em Wuhan, no centro da China, que estava alegadamente a atravessar a rua com sinal vermelho.

Em comunicado, o Baidu afirmou que o carro começou a andar quando o semáforo ficou verde e teve um pequeno contacto com o peão. A pessoa foi levada para um hospital onde um exame não detetou ferimentos, acrescentou a empresa.

O Baidu, sediado em Pequim, é líder no desenvolvimento da condução autónoma na China. A maior operação de "robotáxi", com uma frota de 300 carros, está em Wuhan.

O Apollo Go, como é chamado o serviço de transporte de passageiros, também opera em partes mais limitadas de três outras cidades chinesas, Pequim, Shenzhen e Chongqing. Em maio, a empresa lançou a sexta geração do táxi sem condutor, afirmando ter reduzido o custo unitário em mais de metade, para menos de 30.000 dólares (quase 28 mil euros).