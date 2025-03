Cidade natal de Zelensky. Mísseis russos atingem hotel de Kryvyi Rih com estrangeiros

All night, a rescue operation continued in Kryvyi Rih at the site of a Russian missile strike. A ballistic missile struck an ordinary hotel. Just before the attack, volunteers from a humanitarian organization – citizens of Ukraine, the United States, and the United Kingdom – had… pic.twitter.com/XTfcRprBsE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025

"Infelizmente, quatro pessoas foram mortas no ataque", acrescentou o presidente no Telegram. "Não devemos parar de pressionar a Rússia para acabar com esta guerra e terror contra a vida."





O ataque de Moscovo, na noite de quarta-feira, provocou quatro mortos e 32 feridos, dois dos quais são crianças, revelou o governador de Kryvyi Rih. Esta quinta-feira, os socorristas ainda realizavam buscas nos escombros do edifício.



Para além do hotel, foram danificados 14 edifícios residenciais, uma estação de correios e lojas, segundo as autoridades de Kryvyi Rih, que fica a cerca de 80 quilómetros da linha da frente.

Kryvyi Rih, a cidade natal do presidente ucraniano, tem sido um alvo frequente desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia, há três anos.

Ucrânia abateu 68 drones na última noite



Na noite de quarta-feira, a Rússia lançou dois mísseis balísticos e 112 drones contra a Ucrânia. A Força Aérea ucraniana revelou que abateu 68 drones e que os outros 43 não atingiram os seus alvos.



Além de Kryvyi Rih, os ataques russos visaram também a cidade de Sumy, no nordeste do país, onde uma pessoa morreu e várias instalações de uma empresa privada ficaram danificadas.



Drones russos atingiram um depósito postal que provocou um incêndio de grandes proporções, queimando as instalações e mais de 2.500 encomendas.



Fotos e vídeos postados por Nova Poshta, o proprietário do depósito, mostraram a ruína de um armazém repleto de escombros e encomendas carbonizados.



Os drones também atingiram infraestruturas na região de Odessa, no sul da Ucrânia. Duas pessoas ficaram feridas no ataque que teve como alvo a infraestrutura civil e de energia, revelou o governador. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse que cerca de dez mil famílias na região de Odessa estavam sem energia.





A cidade de Kherson, no nordeste, também foi alvo de ataques durante a noite, de acordo com as autoridades locais.



“Todos os dias, a Rússia demonstra que está disposta a continuar a guerra e a aterrorizar os civis. É por isso que a Ucrânia precisa de garantias de segurança sólidas para assegurar uma paz duradoura e justa”, acrescentou Denys Chmygal.

Rússia reivindica tomada de cidade no leste

A Rússia reivindicou, esta quinta-feira, a tomada da cidade de Andriivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, tomada em dezembro passado pelas forças de Moscovo, que prosseguem o seu avanço na linha da frente.



“As unidades do grupo de tropas do Centro libertaram a cidade de Andriivka”, na região de Donetsk, declarou o Ministério russo da Defesa no seu relatório diário.



Há vários meses que o Kremlin relata um avanço lento, mas constante, para o oeste na região de Donetsk, capturando aldeia após aldeia.





Os serviços de emergência ucranianos afirmaram que 19 pessoas foram resgatadas da área onde se encontrava o hotel e publicaram fotografias de equipas a abrirem caminho através das bolhas no exterior do edifício de cinco andares. Outras fotografias, publicadas esta quinta-feira pelo governador regional, mostravam o hotel com as chamas já controladas, com o piso superior destruído e o resto do edifício em ruínas. Cerca de 600 mil pessoas viviam na localidade antes do conflito. Em janeiro, quatro pessoas foram mortas num bombardeamento à luz do dia e, em dezembro, uma pessoa foi morta e 14 ficaram feridas num ataque.