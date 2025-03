Líderes da União Europeia discutem investimento reforçado em defesa e garantias à Ucrânia

Entre as possibilidades mencionadas está a possibilidade de os Estados-Membros aumentarem significativamente as suas despesas militares sem que isso seja tido em conta no seu défice”.

"Rearmar a Europa"

Entre 2021 e 2024, a despesa total dos Estados-membros com a defesa aumentou mais de 30 por cento, ascendendo a um montante estimado de 326 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 1,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia.

Presidente ucraniano presente na reunião

Desde o início da guerra em fevereiro de 2022, a União Europeia e os seus Estados-membros disponibilizaram quase 135 mil milhões de euros em apoio à Ucrânia, incluindo cerca de 49 mil milhões de euros para as forças armadas ucranianas, tendo ainda avançado com 16 pacotes de sanções contra a Rússia.

Zelensky apoia visão de Macron

I am grateful to @EmmanuelMacron for his clear vision and our joint efforts to achieve peace. Peace must be real, not just a word—it cannot mean Ukraine’s capitulation or collapse. It must be just, reliable, and lasting, and this can only be achieved through strong and long-term… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2025

A França é a única potência nuclear da União Europeia e o chefe de Estado francês afirmou recentemente estar pronto para um "diálogo estratégico" para que os países europeus deixem de estar dependentes da dissuasão norte-americana para fazer face às ameaças da Rússia, que continua a apostar no rearmamento, e proteger o continente europeu, que lida desde fevereiro de 2022 com a invasão russa na Ucrânia.







c/ agências

Duas semanas após o terceiro aniversário da guerra na Ucrânia, causada pela invasão russa, e quando existem tensões entre a Administração norte-americana e a liderança ucraniana,No encontro, os líderes da União Europeia vão comprometer-se a “acelerar a mobilização dos instrumentos e financiamentos necessários” para tornar o bloco comunitário “mais forte e mais capaz no domínio da segurança e da defesa, contribuindo positivamente para a segurança global e transatlântica e complementando a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte)”.Num contexto geopolítico totalmente alterado pela posição do presidente dos Estados Unidos, a Comissão Europeia apresentou um plano para “Rearmar a Europa” , com o objetivo de mobilizar cerca de 800 mil milhões de euros.”, afirmou Ursula von der Leyen numa carta dirigida aos líderes dos 27.A Comissão Europeia - o órgão executivo da União - também apresentou propostas que, segundo Ursula von der Leyen, poderiam mobilizar até 800 mil milhões de euros para a defesa europeia, incluindo um plano para obter até 150 mil milhões de euros para emprestar aos governos da UE.Em causa está o plano "Rearmar a Europa", assente em cinco vertentes: um novo instrumento ao nível da União Europeia para circunstâncias extraordinárias (como o que foi criado para assistência financeira aos países em empréstimos a condições favoráveis durante a covid-19 para evitar o desemprego), a ativação da cláusula de salvaguarda nacional das regras orçamentais para evitar procedimentos por défice excessivo (para aumento da despesa pública com defesa, num máximo de 1,5 por cento por ano), a reafetação de verbas de outros fundos (como da Coesão), verbas do Banco Europeu de Investimento e ainda capital privado.Na carta-convite enviada aos chefes de Governo e de Estado da União, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou existir “uma nova dinâmica, que deverá conduzir a uma paz global, justa e duradoura” na Ucrânia.Os 27 querem agora reforçar esse apoio e começar a analisar mais apoios monetários para a defesa militar do país.Na missiva enviada aos líderes, o presidente do Conselho Europeu disse ainda esperar “as primeiras decisões a curto prazo”, o que passa por acordar politicamente gastar mais com defesa, individualmente e em conjunto.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junta-se aos líderes dos 27 países da União Europeia na cimeira em Bruxelas.No que respeita à Ucrânia,, depois do seu confronto com Trump na Sala Oval, na semana passada, que levou a Casa Branca a decidir suspender a ajuda militar à Ucrânia.No entanto, os 27 ainda não conseguiram chegar a acordo sobre uma proposta da responsável pela diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, para estabelecer um valor para a ajuda militar que irão prometer à Ucrânia este ano.Paris, Roma e Madrid rejeitam essas acusações, argumentando que as estimativas públicas não refletem o verdadeiro valor da sua ajuda militar à Ucrânia.Numa carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, António Costa no sábado, Orbán afirmou que existem “diferenças estratégicas na nossa abordagem à Ucrânia que não podem ser ultrapassadas”.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu na quarta-feira o seu apoio à "visão clara" do homólogo francês, Emmanuel Macron, para uma paz na Ucrânia com garantias de segurança "fortes e de longo prazo".Zelensky recorreu mais tarde às redes sociais para agradecer a Macron "pela sua visão clara e pelos esforços conjuntos para alcançar a paz".- não pode significar a capitulação ou o colapso da Ucrânia.", frisou o presidente ucraniano na rede social X."Apreciamos profundamente a liderança e os esforços de todos os que apoiam a Ucrânia e reforçam as capacidades de defesa da Europa. Aguardamos com expetativa a oportunidade de trabalhar em conjunto nos próximos dias para dar passos em direção à paz", acrescentou.A Administração de Donald Trump, que tomou a iniciativa de negociar diretamente com a Rússia uma solução para o conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia há três anos, tem defendido que constitui garantia de segurança suficiente a assinatura de um acordo-quadro entre Washington e Kiev abrindo a porta à exploração de minerais ucranianos por empresas norte-americanas.Num contexto de aproximação entre Moscovo e Washington, que suspendeu a ajuda militar a Kiev,"Perante este mundo de perigos, seria uma loucura permanecer espetador", acrescentou o chefe de Estado francês.Para Macron,que "não iriam combater hoje, não iriam combater na linha da frente, mas estariam lá, pelo contrário, assim que a paz fosse assinada, para garantir o seu pleno respeito".", sem "conhecer fronteiras", acrescentou Macron.Macron anunciou ainda "investimentos adicionais" na defesa europeia sem aumentar os impostos."Os Estados-membros poderão aumentar as suas despesas militares sem que isso seja tido em conta no seu défice", acrescentou."Os Estados Unidos, nosso aliado, mudaram a sua posição sobre esta guerra, apoiam menos a Ucrânia e estão a lançar dúvidas sobre o que vai acontecer a seguir", sublinhou Macron, acrescentando que a Europa está "a entrar numa nova era", em que a segurança e a prosperidade são incertas.om os aliados dispostos a garantir a paz futura na Ucrânia e a proteção do continente europeu."Respondendo ao apelo histórico do futuro chanceler alemão [Friedrich Merz], decidi abrir o debate estratégico sobre a proteção dos nossos aliados no continente europeu pela nossa capacidade de dissuasão", declarou o Presidente francês.