Conselho Europeu. Defesa e Ucrânia em discussão em Bruxelas

Foto: Stephanie Lecocq - Reuters

Um mês depois do retiro de defesa que o presidente do Conselho Europeu convocou para Bruxelas, a situação mudou. Os Estados Unidos estão a dialogar com a Rússia, retiraram o apoio à Ucrânia e alteraram os pressupostos que até agora guiaram as decisões europeias.



Na reunião desta quinta-feira está também em cima da mesa o apoio à Ucrânia.



Os Chefes de Estado e de governo e os presidentes das instituições europeias salientaram-no imediatamente depois da forma como o Presidente ucraniano foi tratado na Casa Branca.



Os 27 querem agora reforçar esse apoio e começar a analisar mais apoios monetários para a defesa militar do país.