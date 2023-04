Cimeira bilateral e reunião com PR marcam dia de Lula da Silva em Portugal

Na primeira etapa da viagem que o recém-eleito Presidente brasileiro faz à Europa, Luiz Inácio Lula da Silva é recebido de manhã com honras militares na Praça do Império, com deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, seguindo-se um encontro em Belém, com Marcelo Rebelo de Sousa.

Após uma conferência de imprensa conjunta, o chefe de Estado e de Governo do Brasil seguirá para o Centro Cultural de Belém onde irá presidir, em conjunto com o primeiro-ministro português, António Costa, a uma cimeira entre os dois países após um interregno de sete anos, com pelo menos 13 acordos bilaterais para assinar.

Os dois chefes de Governo irão assinar "pelo menos 13 documentos, incluindo cooperação entre as agências espaciais do Brasil e de Portugal, entre as agências de cinema dos dois países para produção audiovisual, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com diversos ministérios de Portugal e para equivalência de estudos nos níveis fundamental e médio, entre outros", indicou o Governo brasileiro.

"A viagem faz parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil com seus principais parceiros, como já foi o caso da visita à China, há 10 dias, e aos Estados Unidos, Argentina e Uruguai nesse início de governo", indicou a presidência brasileira, em comunicado.

Acompanham a comitiva do Presidente brasileiro, os ministros das Relações Exteriores, Defesa, Educação, Cultura, Saúde, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Ciência, Tecnologia e Inovação, além do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

"Cerca de 252 mil brasileiros residem legalmente em Portugal, de acordo com dados. Isso não contabiliza os brasileiros com nacionalidade portuguesa ou outra nacionalidade europeia. Segundo estimativas das repartições consulares do Brasil em Portugal, a comunidade brasileira poderia estar entre 275 mil e 300 mil pessoas", recordou o Governo brasileiro, de forma a salientar a importância desta viagem, a primeira à Europa desde que Lula da Silva tomou posse em 01 de janeiro.

Na anterior cimeira luso-brasileira, em 2016, que também não se realizava há três anos, entre o primeiro-ministro, António Costa, e o então Presidente Michel Temer, foram assinados "cinco acordos bilaterais nas áreas da mobilidade elétrica, literatura e ciência e cooperação para o desenvolvimento", lê-se na página oficial do Governo português.

Agora, serão assinados mais do dobro dos acordos, com o Governo brasileiro a frisar que "a preparação para o encontro começou no fim do ano passado, após as eleições presidenciais", em outubro de 2022, nas quais Lula da Silva saiu vencedor contra Jair Bolsonaro.

A agenda de hoje de Lula da Silva termina com um jantar oficial oferecido pelo Presidente da República português no Palácio Nacional da Ajuda.