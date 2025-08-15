Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Cimeira bilateral. O encontro entre Trump e Putin no Alasca

Mariana Ribeiro Soares, Carlos Santos Neves - RTP

O Alasca recebe esta sexta-feira a reunião entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da cimeira que pode resultar num cessar-fogo na Ucrânia.

Nuno Amaral - Antena 1

Momento-Chave
RTP

Manifestação pró-Ucrânia antecede cimeira entre Trump e Putin no Alasca

Foto: Sergey Dolzhenko - EPA

O Alasca recebe na noite desta sexta-feira o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que pode definir um cessar-fogo na Ucrânia.

A cidade norte-americana de Anchorage, no Alasca, é palco de manifestações contra esta cimeira e contra os presidentes americano e russo.
Momento-Chave
Cimeira bilateral
RTP

Putin e Trump discutem futuro da Ucrânia em Anchorage

O futuro mapa da Ucrânia começa esta sexta-feira a ser traçado em Anchorage, no Alasca. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia reúnem-se num frente-a-frente sem a participação do presidente do país invadido pelas tropas de Moscovo.A cidade de Anchorage é palco de manifestações contra a cimeira e os presidentes norte-americano e russo.


Na sequência de uma conversa inicial na presença de intérpretes, as delegações dos dois países juntam-se a Donald Trump e Vladimir Putin para uma reunião que passará também por um almoço de trabalho. Isto de acordo com a agenda divulgada pelo Kremlin.

O início da cimeira está previsto para as 11h30 locais, 20h30 em Lisboa. O palco é uma base militar próxima de Anchorage, a capital daquele que é o maior dos 50 Estados norte-americanos, antiga colónia russa.

Vai realizar-se numa base militar perto de Anchorage, a capital do maior dos 50 estados norte-americanos, "encravado" entre o Canadá e a Rússia, situada a meros 82 quilómetros do outro lado do estreito de Bering.Na quinta-feira foi anunciada nova troca de 84 prisioneiros de guerra russos e ucranianos.

Sublinhe-se que, para além de Volodymyr Zelensky, nenhum dos líderes europeus foi convidado. O presidente ucraniano e os aliados do Velho Continente procuraram, ao longo dos últimos dias, influenciar Trump, com quem falaram por videoconferência na passada quarta-feira. Objetivo: garantir que a discussão do futuro do país invadido passe por Kiev.

O presidente norte-americano colocou já sobre a mesa dois possíveis desfechos: a cimeira de Anchorage produz resultados positivos e haverá novo encontro, incluindo já o presidente ucraniano, ou não produz qualquer resultado e o processo cai por terra.

A Rússia de Putin continua a reclamar que a Ucrânia abra mão de quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, a somar à Crimeia, assim como do armamento ocidental e das aspirações de adesão à NATO. Exigências rejeitadas por Kiev.

"Haverá concessões mútuas no que diz respeito às fronteiras, aos territórios", atirou Trump na antecâmara do encontro desta sexta-feira.

Foto: Leah Millis - Reuters
Momento-Chave
RTP

Ucranianos aguardam com expetativa encontro entre Trump e Putin

O povo ucraniano aguarda com expetativa o encontro entre o líder russo, Vladimir Putin, e o líder norte-americano, Donald Trump, logo à noite em Anchorage, no Alasca. O enviado especial da RTP a Kiev, Paulo Jerónimo, explica que os ucranianos não acreditam que seja fechado um cessar-fogo para a Ucrânia durante a cimeira, mas sim um possível entendimento para um terceiro encontro, com a presença do presidente ucraniano.

Após três anos e meio do início da invasão russa na Ucrãnia, os ucranianos desejam um cessar-fogo mas não querem perder as quatro regiões que Moscovo foi anexando ao longa da sua ofensiva: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, sem esquecer a Crimeia ocupada desde 2014.
Momento-Chave
RTP

RTP na Ucrânia. Peritos desconfiam da iniciativa de Trump

Foto: Gleb Garanich - Reuters

A poucas horas da cimeira que vai juntar os presidentes dos EUA e da Rússia no Alasca, para discutir o fim da guerra na Ucrânia, os enviados da RTP, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, foram ouvir o que pensam alguns analistas políticos ucranianos sobre o encontro.

VER MAIS
Momento-Chave
RTP

Manifestação pró-Ucrânia no Alasca antes de encontro entre Trump e Putin

Nathaniel Wilder - Reuters

Em Anchorage, no Alasca, várias pessoas saíram às ruas para manifestar o seu apoio à Ucrânia e criticar a cimeira Trump-Putin que se realiza nesta sexta-feira, sem a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Momento-Chave
RTP

Encontro trilateral com Zelensky e Putin será obrigatório após cimeira no Alasca, defende Trump

Yulia Morozova - Reuters

Donald Trump declarou esta quinta-feira que qualquer acordo para colocar um ponto final na guerra na Ucrânia exigirá uma reunião trilateral com a presença dos presidentes Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e ele próprio. Porém, primeiro decorrerá um encontro marcado para esta sexta-feira no Alasca apenas entre Trump e o homólogo russo. "Esta reunião abrirá caminho para outra", acentuou o presidente norte-americano.

Nas vésperas do encontro entre os líderes dos EUA e Rússia, o presidente norte-americano Donald Trump está pronto para apresentar ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, uma proposta que inclui várias concessões económicas à Rússia em troca pela paz na Ucrânia.

A proposta inclui vários incentivos, entre os quais o acesso aos recursos naturais do Alasca, bem como aos minerais de terras raras ucranianos e o levantamento de algumas sanções contra a indústria aeronáutica russa, segundo o The Telegraph, citado na Euronews, nesta quinta-feira.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e outros altos funcionários da Administração estão, aparentemente, a preparar as propostas para sexta-feira.

As expectativas sobre a reunião no Alasca entre Putin e Trump são cada vez mais altas, embora Donald Trump já tenha dito, neste mesmo dia, que esta reunião serve para "abrir caminho para uma outra. 

Sublinhou a necessidade de um encontro seguinte e esse já contará com o presidente da Ucrânia. Será então uma cimeira trilateral.

"A segunda reunião será muito, muito importante, porque será aquela em que eles - Putin e Zelensky - chegarão a um acordo. E não quero usar o termo 'dividir as coisas', mas, de certa forma, não é um termo mau", defendeu Trump.

De qualquer forma, o presidente dos EUA disse estar esperançoso de que Putin esteja pronto para um acordo sobre a Ucrânia, porém o Kremlin já alertou contra a expectativa de um grande resultado da reunião do Alasca.

Na mesma entrevista à Fox News e perante todo o contexto de pressão internacional, o presidente dos EUA estimou o risco das conversações no Alasca não serem bem sucedidas em “25 por cento”.

A cimeira bilateral no Estado norte-americano será centrada sobretudo nas possibilidades de paz na Ucrânia, não estando prevista a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O encontro entre Trump e o seu homólogo russo irá realizar-se numa base aérea dos EUA, nos arredores de Anchorage.

Entretanto, uma intensa ofensiva russa a alvos ucrânianos e a exclusão de Zelensky da reunião de sexta-feira fez aumentar os receios na Europa de que Trump e Putin possam chegar a um acordo que force concessões territoriais à Ucrânia. 

O líder dos EUA inicialmente adiantou que "haveria concessões em fronteiras e territórios", mas reencaminhou esse tópico para falar com líderes europeus na quarta-feira.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também enfatizou que, embora a reunião do Alasca possa ter sucesso na interrupção dos combates na Ucrânia a curto prazo, vai ser preciso mais tempo para se atingir uma solução de paz duradoura.
Rússia diz que não vai assinar nenhum documento

Entretanto, também nesta quinta-feira, a presidência russa comunicou que prevê "discussões complexas" na reunião no Alasca e observou que não vão assinar nenhum documento.

"Não é esperado. Nada foi preparado. Dificilmente haverá um documento", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em declarações à televisão pública russa, a propósito da possibilidade de os dois presidentes subscreverem um texto formal sobre a guerra na Ucrânia.

O porta-voz afirmou que o lado russo parte para a reunião com "boa vontade política demonstrada pelos presidentes de ambos os países para resolver os problemas através do diálogo" e que serão abordadas "as questões mais difíceis".

Quando questionado se os dois líderes planeiam discutir uma troca de territórios entre a Rússia e a Ucrânia para resolver o conflito, Peskov respondeu que "obviamente, serão abordadas questões relacionadas com a solução ucraniana", ressalvando que esse "é um assunto muito complexo e multifacetado".

O líder russo "explicará os acordos e entendimentos alcançados" numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo norte-americano, referiu Peskov.

Na véspera da cimeira, Putin elogiou os esforços "enérgicos e sinceros" dos Estados Unidos para pôr fim aos combates na Ucrânia.

c/ Lusa
