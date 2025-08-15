Cimeira bilateral. O encontro entre Trump e Putin no Alasca

O Alasca recebe esta sexta-feira a reunião entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da cimeira que pode resultar num cessar-fogo na Ucrânia.
Nuno Amaral - Antena 1
Foto: Sergey Dolzhenko - EPA
O Alasca recebe na noite desta sexta-feira o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que pode definir um cessar-fogo na Ucrânia.
O povo ucraniano aguarda com expetativa o encontro entre o líder russo, Vladimir Putin, e o líder norte-americano, Donald Trump, logo à noite em Anchorage, no Alasca. O enviado especial da RTP a Kiev, Paulo Jerónimo, explica que os ucranianos não acreditam que seja fechado um cessar-fogo para a Ucrânia durante a cimeira, mas sim um possível entendimento para um terceiro encontro, com a presença do presidente ucraniano.
Foto: Gleb Garanich - Reuters
A poucas horas da cimeira que vai juntar os presidentes dos EUA e da Rússia no Alasca, para discutir o fim da guerra na Ucrânia, os enviados da RTP, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, foram ouvir o que pensam alguns analistas políticos ucranianos sobre o encontro.
Nathaniel Wilder - Reuters
Em Anchorage, no Alasca, várias pessoas saíram às ruas para manifestar o seu apoio à Ucrânia e criticar a cimeira Trump-Putin que se realiza nesta sexta-feira, sem a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Donald Trump declarou esta quinta-feira que qualquer acordo para colocar um ponto final na guerra na Ucrânia exigirá uma reunião trilateral com a presença dos presidentes Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e ele próprio. Porém, primeiro decorrerá um encontro marcado para esta sexta-feira no Alasca apenas entre Trump e o homólogo russo. "Esta reunião abrirá caminho para outra", acentuou o presidente norte-americano.