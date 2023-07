Cimeira da NATO "já é histórica". Stoltenberg abre dois dias de trabalhos em Vilnius

Stoltenberg pronunciava-se durante um fórum público da NATO, imediatamente antes do início dos trabalhos da cimeira.





Esta é uma reunião "já histórica", nas palavras do secretário-geral da Aliança Atlântica, dada a posição assumida na tarde de segunda-feira pelo presidente da Turquia. Recorde-se que Recep Tayyip Erdogan se comprometeu a remeter a breve trecho o protocolo de adesão da Suécia à NATO para ratificação parlamentar. . Recorde-se que





Questionado sobre a possibilidade de a Turquia receber, em troca, caças F-16 dos Estados Unidos, Jens Stoltenberg afirmou que tal decisão cabe a Washington. Mas sublinhou que este cenário "não faz parte do acordo" obtido na véspera.





Stoltenberg reconheceria, depois, que "o fornecimento de munições" à Ucrânia "é um desafio", quando questionado sobre a controvérsia em torno do fornecimento, por parte dos Estados Unidos, de bombas de fragmentação às forças do país invadido pela Rússia. Stoltenberg insistiu na tese de que as bombas de fragmentação - com riscos acrescidos para as populações civis - foram empregues por ambos os lados na guerra em solo ucraniano, mas Kiev fê-lo para se defender e a Rússia para invadir.





Duarte Valente, enviado especial da RTP a Vilnius



Relativamente ao anúncio russo da instalação de armamento nuclear na Bielorrússia, Stoltenberg afirmou que a NATO não vislumbra qualquer alteração na postura de Moscovo quanto a este dossier. O secretário-geral da NATO voltou a defender um reforço da produção de armamento e munições, sem deixar de vincar que o tipo de material a enviar à Ucrânia "é uma decisão nacional de cada um dos aliados".Relativamente ao anúncio russo da instalação de armamento nuclear na Bielorrússia, Stoltenberg afirmou que a NATO não vislumbra qualquer alteração na postura de Moscovo quanto a este





"A retórica nuclear da Rússia é insensata e perigosa. Os aliados da NATO estão a acompanhar de perto o que a Rússia está a fazer. Até ao momento, não vimos quaisquer mudanças na postura de destacamento nuclear da Rússia que impliquem uma alteração da nossa parte, mas vamos permanecer vigilantes", enfatizou.





O responsável recorreu à mesma fórmula para se referir à eventual presença de mercenários do grupo Wagner em território bielorrusso. A Aliança Atlântica, disse, não deu conta de movimentações neste sentido, mas está "a acompanhar a situação de muito perto".





Adiante, após uma reunião bilateral com o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, o secretário-geral da NATO afirmou que "muito acontece no Indo-pacífico que interessa" à organização.





Ao mesmo tempo, quis chamar a atenção para o que descreveu como "ramificações globais" da guerra na Ucrânia, propugnando que as relações com os parceiros asiáticos são preponderantes para "a segurança global".