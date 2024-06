No final do encontro que junta mais de uma centena de líderes mundiais, será divulgado o documento que, segundo a agência Reuters, deverá pedir também o controlo dos portos do Mar de Azov que neste momento estão sob controlo do exército russo.



As delegações deverão ainda pedir que seja respeitada a integridade territorial da Ucrânia.



No entanto, podem ficar algumas questões de fora como um possível acordo pós-guerra.