Cimeira de Singapura, um "triunfo" para Donald Trump

Para o especialista, o Presidente norte-americano está já a olhar para as eleições intercalares que se realizam no próximo mês de novembro, e que o mesmo aconteceu ao manter uma "voz forte" nas conversações com parceiros comerciais e aliados na cimeira do G7.



Filipe Vasconcelos Romão diz que este acordo pode também representar uma vitória para a Coreia do Norte, sobretudo do ponto de vista económico, mas que constitui uma "mudança de paradigma" na política, uma vez que o regime se baseava de forma significativa na sua capacidade nuclear.