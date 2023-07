Cimeira de Vilnius "foi prova indiscutível da unidade da Aliança no apoio à Ucrânia"

, afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas, na Lituânia.

António Costa congratulou a NATO por ter reunido formalmente pela primeira vez com Volodymyr Zelensky e cnfirmou que "houve uma manifestação inequívoca de todos para que, assim que possível, a NATO possa acolher a Ucrânia".Além disso, na óticam do chefe de Estado português,, continuou, referindo que se o objetivo do presidente russo era dividir a organização “não conseguiu”., retorquiu ainda.Questionado pelos jornalistas sobre as primeiras declarações do presidente ucraniano, António Costa considerou que inicialmente “houve um mal-entendido”, explicou.