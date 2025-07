Cimeira dos BRICS. Lula descreve "colapso do multilateralismo", Putin exalta nova ordem

“A mudança na ordem económica mundial continua a ganhar força. Estamos todos a testemunhar que o modelo de globalização liberal se tornou obsoleto”, estimou Putin, para acrescentar que, em consequência, “o foco da atividade empresarial está a deslocar-se para os mercados em desenvolvimento”.



“O que está a impulsionar uma grande onda de crescimento, incluindo nos países BRICS”, vincou o número um do Kremlin.



Os BRICS, reforçou o chefe de Estado russo, representam um terço da superfície do planeta e perto de metade da população global. E valem já “40 por cento da economia mundial”.



“O PIB total, em termos de paridade do poder de compra, atingiu já os 77 biliões de dólares, segundo o FMI. Aliás, neste indicador, os BRICS ultrapassam significativamente outros blocos, incluindo o G7, que tem 57 biliões”, prosseguiu. O grupo BRICS integrou, num primeiro momento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2024, passou a incluir Egito, Irão, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Arábia Saudita e Indonésia. Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietname são países associados.



O presidente russo tratou ainda de sublinhar o facto de 90 por cento das transferências entre o seu país e os demais membros dos BRICS se realizarem em moedas nacionais.



O presidente brasileiro acolheu este domingo, no Rio de Janeiro, os líderes dos BRICS para o arranque da cimeira anual deste grupo. Estão fisicamente ausentes os presidentes russo, Vladimir Putin, e chinês, Xi Jinping.



Recorde-se que sobre Putin pende um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional, com base na acusação de crimes de guerra perpetrados na Ucrânia. A Rússia faz-se representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.

“Colapso sem paralelo do multilateralismo”



Logo na abertura dos trabalhos, o anfitrião, Lula da Silva, denunciou o que considerou ser o “colapso sem paralelo do multilateralismo”, insistindo na necessidade de reformular a composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas.



“A ONU completou 80 anos no último dia 26 de junho e presenciamos um colapso sem paralelo do multilateralismo”, afirmou diante das delegações de aproximadamente 30 países e uma dezena de organizações internacionais. As primeiras sessões plenárias da cimeira debruçam-se sobre os temas da “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global” e “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Económico-Financeiros e Inteligência Artificial”. Para segunda-feira, último dia da reunião, está prevista uma sessão sobre “Meio Ambiente, COP30 e Saúde Global”.



“Com o multilateralismo sob ataque, nossa autonomia está novamente em xeque”, acentuou o presidente brasileiro, acrescentando que o Direito Internacional é agora “letra morta, juntamente com a solução pacífica de controvérsias”. Isto no contexto de um “número inédito de conflitos desde a II Guerra Mundial”.



“Para superar a crise de confiança que enfrentamos, é preciso transformar profundamente o Conselho de Segurança”, advogou. Ou seja, abrir o órgão da ONU a novos membros permanentes da Ásia, da África e da América Latina e Caribe.



Só assim, propugnou Lula da Silva, será possível “garantir a própria sobrevivência da ONU”.



c/ agências