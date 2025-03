Cimeira em Paris. Portugal reserva 205 milhões de euros para apoio à Ucrânia

Esta tranche anual já tinha sido anunciada no início deste ano. Em 2024, o pacote de ajuda à Ucrânia foi de 221 milhões de euros para bens e equipamentos militares.

Os líderes europeus rejeitam suspender as sanções a Moscovo. “Não é ainda tempo de fazer o levantamento” das sanções, disse Montenegro.







Este encontro ocorre na sequência das reuniões realizadas em Paris e Londres nas últimas semanas para dar "garantias de segurança" à Ucrânia, invadida pelas tropas russas em fevereiro de 2022, numa altura em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta alcançar um eventual acordo de paz com a Rússia.



À saída do encontro em Paris, Luís Montenegro anunciou que o Conselho de Ministros prepara-se para dar luz verde, esta quinta-feira, a um novo pacote de apoio à Ucrânia de 205 milhões de euros.A reunião decorreu no Palácio do Eliseu e contou com a presença do presidente da Ucrânia, do primeiro-ministro do Reino Unido e de chefes de Estado e de Governo de cerca de 30 países, incluindo Portugal.Questionado sobre o envio de militares portugueses para a Ucrânia, no âmbito dos planos de garantias de segurança, Montenegro diz que “Portugal não vai estar de fora desse esforço”, mas salienta que “ainda estamos longe e é ainda precoce e muito cedo para falarmos disso”.O encontro dos aliados em Paris acontece dois dias depois de os Estados Unidos terem anunciado que chegaram a acordo com a Ucrânia e a Rússia, separadamente, para uma trégua no Mar Negro.No entanto, Moscovo exige uma série de condições antes da sua implementação, nomeadamente o "levantamento" das restrições ocidentais ao comércio de cereais e fertilizantes russos.