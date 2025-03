Coreia do Norte enviou mais três mil soldados para a Rússia

Ambos os países concluíram um tratado de defesa mútua em junho de 2024, que prevê assistência militar imediata e recíproca no caso de um ataque contra qualquer um dos países.

Líderes europeus reunidos em Paris

Ainda antes do encontro desta quinta-feira, Emmanuel Macron falou com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Rússia diz que Londres e Paris planeiam intervenção militar na Ucrânia

Europa rejeita exigências russas e mantém “pressão”

c/ agências

Estes reforços somam-se às cerca de 11 mil tropas que a Coreia do Norte enviou para a Rússia até agora, dos quais quatro mil foram mortos ou feridos em combate, de acordo com Seul."Até agora, estima-se que a Coreia do Norte tenha fornecido uma quantidade significativa de mísseis balísticos de curto alcance (SRBMs), bem como aproximadamente 220 unidades de canhões autopropulsados de 170 mm e lançadores múltiplos dede 240 mm", disse o JCS, salientando que "estes números podem aumentar dependendo da situação no campo de batalha".Desde então, a Ucrânia e os aliados ocidentais têm alertado para a presença de tropas norte-coreanas na Rússia, apesar de tanto Moscovo como Pyongyang nunca terem confirmado ou negado tal informação.A notícia sobre o envio de mais tropas para a Rússia foi divulgada numa altura em que o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Andrey Rudenko, disse que uma visita do líder norte-coreano Kim Jong Un à Rússia está a ser organizada, de acordo com a agência estatal russa TASS.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi recebido no Palácio do Eliseu na noite de quarta-feira, onde recebeu a promessa de uma nova ajuda militar francesa de dois mil milhões de euros.Esta quinta-feira, Emmanuel Macron receberá, entre outros, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a italiana Giorgia Meloni, o chanceler alemão Olaf Scholz e o vice-presidente turco Cevdet Yilmaz. O chefe da NATO, Mark Rutte, também é esperado, assim como os líderes da União Europeia, incluindo Luís Montenegro.A Rússia, por sua vez, acusa a França e a Grã-Bretanha de estarem a elaborar planos para uma "intervenção militar na Ucrânia" sob o pretexto de uma missão de paz.O alerta surge depois de um conselheiro do presidente ucraniano ter defendido que Kiev precisa de soldados europeus "prontos a combater" depois da guerra , em vez de uma força de manutenção de paz.Igor Jovkva, que está também envolvido nas negociações de cessar-fogo com a Rússia, transmitiu à agência France Presse, na quarta-feira, que "todos os soldados devem estar preparados para participar num combate real".As garantias de segurança europeias à Ucrânia, incluindo o possível envio de tropas, será também um dos pontos em cima da mesa na cimeira desta quinta-feira, segundo revelou o presidente francês.Na terça-feira, após negociações na Arábia Saudita mediadas por Washington, foi anunciado um acordo para uma trégua no Mar Negro e a uma moratória sobre ataques contra instalações energéticas.O presidente francês já rejeitou suspender as sanções a Moscovo, afirmando que é “muito cedo” para tomar tal decisão. “Em última análise, as sanções dependem unicamente da escolha de agressão da Rússia e, portanto, o seu levantamento depende unicamente da escolha da Rússia de cumprir o direito internacional”, disse Macron."A melhor forma de apoiar a Ucrânia é mantermo-nos comprometidos com o nosso objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura. Isto significa manter a pressão sobre a Rússia através de sanções", escreveu Costa na rede social X, que também está em Paris para a cimeira desta quinta-feira.