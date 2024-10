Cinco mortos em queda de avião bimotor ao largo da Califórnia

O bimotor Beechcraft 95 despenhou-se pouco depois das 20:00 locais de terça-feira (mais oito horas em Lisboa), momentos depois de ter partido do aeroporto de Catalina, perto da cidade insular de Avalon, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

Segundo a FAA, a bordo estavam cinco pessoas.

Cinco adultos foram encontrados mortos no local, num terreno acidentado a cerca de uma milha (1,6 quilómetros) a oeste do aeroporto, anunciou o gabinete do xerife do condado de Los Angeles.

O aeródromo é conhecido como o `aeroporto no céu` devido à sua localização a uma altitude de 488 metros na ilha, a cerca de 40 quilómetros da costa de Los Angeles.

Possui uma pista única de 914 metros.

A FAA e o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes vão investigar o acidente.