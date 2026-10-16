Cinco pessoas mortas em tiroteio numa escola de Oregon nos EUA

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na quinta-feira num tiroteio numa escola primária em Bend, Oregon, e o atacante foi baleado e morto, disseram as autoridades na quinta-feira, logo após o tiroteio.

A porta-voz da polícia de Bend, Sheila Miller, disse que duas pessoas foram transportadas para um hospital mas que era sabido até ao momento as condições em que se encontravam. Aquela responsável também adiantou na altura que não dispunha de informação sobre o número total de vítimas.

"Não temos um número neste momento. Sabemos que crianças estão entre as vítimas", afirmou Miller durante uma conferência de imprensa.

As autoridades receberam uma chamada a informar sobre um tiro disparado contra um carro fora da Silver Rail Elementary às 12:59 locais e chegaram à escola em poucos minutos. Mais chamadas para o 911 vieram de dentro da escola, acrescentou.

O atacante foi baleado e caiu dentro da escola pouco depois da chegada da polícia, adiantou.

Na altura também não estava claro se o tiro tinha sido disparado pela polícia, por um civil ou pelo próprio atirador contra si próprio.

A escola Silver Rail Elementary estava confinada, escreveu o distrito escolar de Bend-La Pine na rede social Facebook.

"Estamos neste momento no processo de ir sala por sala e retirar todas as pessoas que estão nessa escola. ... Este é o tipo de coisa que nunca queremos ver acontecer em Bend. É devastador", sublinhou Miller, fazendo uma pausa para controlar as suas emoções.

A escola em Bend, Oregon, que fica a mais de 160 quilómetros a sudeste de Portland, tinha 459 alunos inscritos no ano passado, segundo o Departamento de Educação do Oregon.

A escola recebe alunos desde o pré-escolar até ao quinto ano.

A agência de notícias francesa AFP avançou com pelo menos quatro pessoas mortas, incluindo três crianças, durante o tiroteio na escola de Bend, segundo informação divulgada pelas cadeias CNN e CBS, citando fontes policiais.