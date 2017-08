Seguiam num carro que atropelou algumas pessoas na localidade balnear, antes de abalroarem uma barreira policial, por volta da meia-noite.



As autoridades descobriram depois que alguns dos ocupantes do carro tinham explosivos amarrados ao corpo.



Antes de serem abatidos, feriram com o carro sete pessoas, entre as quais um polícia.



Um dos feridos está em estado grave.