Circulação de TGV em França restabelecida, mas normalidade só na segunda-feira

O eixo Est, que cobre as linhas de Paris em direção ao Luxemburgo e Estrasburgo, funciona normalmente a partir das 06h30 locais, mas o mesmo não se passa com o do Atlantique e o Nord, igualmente afetados pelos ataques, durante os quais foi ateado fogo a equipamentos de sinalização das linhas do TGV.No corredor Nord, que liga Paris a Lille, Londres, Bruxelas, Holanda e norte da Alemanha, operam 70% dos comboios habituais, mas com atrasos entre uma e duas horas, devido ao desvio que têm de fazer pela linha convencional.Hoje, apenas aí circulou um terço dos comboios habituais.Estão também em serviço 70% dos TGV das linhas do corredor Atlantique, que ligam Paris à Bretanha e a outros destinos no sudoeste de França, como Bordéus, Toulouse ou a fronteira espanhola do País Basco.Este foi o corredor mais afetado na sexta-feira, porque só foi possível começar a funcionar à tarde e de forma muito parcial.De acordo com declarações prestadas por uma porta-voz da SNCF à agência EFE, “espera-se um retorno à normalidade na segunda-feira”, estimando que na sexta-feira tenham sido afetadas 250 mil pessoas.O quarto grande eixo do TGV francês, o do Sudeste, que vai de Paris a Lyon, Marselha ou Barcelona, não foi afetado pelas ações de sabotagem, apesar de ter havido uma tentativa.As autoridades não deram detalhes sobre o andamento das investigações, que estão centralizadas na Procuradoria de Paris e coordenadas pela Subdireção da Polícia Antiterrorista (SDAT).Os membros do Governo optaram por não fazer especulações sobre a possibilidade que circula nos meios de comunicação social de se tratarem de ações da autoria de um grupo de ultra-esquerda.

O ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, e o presidente da SNCF, Jean-Pierre Farandou, deverão hoje de manhã dar mais informações sobre o restabelecimento total do serviço.







c/ Lusa