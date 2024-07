"Atos maliciosos" condicionam rede de alta velocidade ferroviária em França

Uma série de atos de vandalismo aparentemente coordenados estão esta sexta-feira a condicionar a circulação de comboios de alta velocidade em França. As autoridades do país anfitrião dos Jogos Olímpicos adiantaram que foram encontrados engenhos incendiários na rede do TGV.

(em atualização)



Ao início da manhã, havia notícia de perturbações nas linhas do Atlântico, do Norte e do Leste, verificando-se atrasos significativos na circulação dos comboios de alta velocidade.



Estes atos de vandalismo acontecem no dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, em Paris.