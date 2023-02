Cirurgiã americana realiza cirurgias a mulheres vítimas de mutilação genital feminina

No Quénia, uma equipa de médicos liderados pela ginecologista Marcy Bowers, faz trabalho voluntário com a ONG Clitoraid com o objectivo de realizar a reconstrução dos clítoris de jovens mulheres vítimas, enquanto crianças, de mutilação genital feminina em cerimónias das tribos Masai.