Cirurgia de Jair Bolsonaro a hérnias inguinais foi "bem-sucedida"

A mulher de Jair Bolsonaro, Michelle, escreveu na rede social Instagram esta quinta-feira que a cirurgia do marido foi "bem-sucedida, sem complicações" e que "agora só temos de esperar que acorde da anestesia".

Esta é a primeira vez que o ex-presidente, de 70 anos, sai da prisão desde que foi encarcerado, no final de novembro, para cumprir a pena de 27 anos a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Segundo a família, a operação durou cerca de três horas e meia.

A saída da prisão de Bolsonaro, que está hospitalizado desde quarta-feira, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, relator do seu processo, depois de os médicos da Polícia Federal terem confirmado a necessidade da operação.

O juiz determinou que deveria ser garantida a segurança e fiscalização de Bolsonaro 24 horas por dia, com pelo menos dois agentes na porta do quarto no hospital e outras equipas dentro e fora do centro médico.

Alexandre de Moraes também proibiu a entrada no quarto de computadores, telefones, telemóveis, ou qualquer equipamento eletrónico, tendo autorizado a presença da mulher, como acompanhante durante o período em que Bolsonaro permanecer no hospital. Qualquer outra visita deve contar previamente com autorização judicial.

O ex-chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, sofre há meses de vários problemas de saúde, entre eles vómitos, tonturas e crises de soluços, e já foi submetido a outras cirurgias desde que foi esfaqueado no abdómen durante um comício da campanha eleitoral em 2018.

Bolsonaro, que foi condenado juntamente com vários dos seus aliados por tentativa de derrubar o sistema democrático brasileiro após a sua derrota nas eleições de 2022, nega qualquer irregularidade.

Hoje, antes da cirurgia, o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, disse aos jornalistas que o pai tinha escrito uma carta a confirmar que o tinha nomeado como candidato presidencial do seu Partido Liberal nas eleições do próximo ano.

Flávio Bolsonaro já tinha anunciado a 5 de dezembro que iria desafiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula procura um quarto mandato não consecutivo.

