Cisjordânia. Vários mortos em grande operação do exército israelita

As forças israelitas atacaram esta segunda-feira com drones a cidade palestiniana de Jenin, na Cisjordânia. A operação contou com centenas de militares e está a ser vista como a maior ofensiva dos últimos anos neste território. Há pelo menos sete mortos e 28 feridos registados, com o Ministério palestiniano da Saúde a prever que os números venham ainda a aumentar.