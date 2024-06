"Clara ameaça ao Estado democrático". General detido após golpe de Estado falhado na Bolívia

Logo ao início do dia, unidades militares lideradas pelo general Juan José Zúñiga, que foi recentemente destituído, reuniram-se na praça Murillo, onde se encontra o palácio presidencial e o Congresso.Segundo uma testemunha ouvida pela Reuters,"Hoje o país enfrenta uma tentativa de golpe de Estado. Hoje o país enfrenta, mais uma vez, os interesses de quem pretende que a democracia na Bolívia seja interrompida", declarou o presidente Luis Arce na quarta-feira no palácio presidencial, com soldados armados no exterior."O povo boliviano é hoje convocado. Precisamos que se organize e mobilize contra o golpe de Estado, em favor da democracia", acrescentou.Poucas horas depois, ainda segundo a agência Reuters, os soldados retiraram-se da praça e a polícia assumiu o controlo do local.Este general foi entretanto substituído por José Wilson Sanchez, que apelou à calma e ao restabelecimento da ordem. “Ordeno que todo o pessoal mobilizado nas ruas regresse às suas unidades”, declarou. “Pedimos que o sangue dos nossos soldados não seja derramado”.

“Parem de destruir o nosso país”

A tensão tem vindo a aumentar na Bolívia na altura que antecede as eleições gerais de 2025, nas quais, criando uma divisão no partido Movimento ao Socialismo.Muitos bolivianos dizem não querer o regresso de Morales, que governou entre 2006 e 2019, altura em que foi deposto após protestos e substituído por um governo conservador interino. Arce acabou por vencer as eleições em 2020., que agora terá organizado o golpe de Estado,se o tentasse fazer, o que levou Luis Arce a destituí-lo do seu cargo.Antes do ataque ao palácio presidencial, Zúñiga dirigiu-se aos jornalistas na praça e alertou para o descontentamento crescente no país, que tem lutado contra uma recessão económica perante as reservas esgotadas do banco central e a pressão sobre a moeda boliviana.“Parem de destruir e de empobrecer o nosso país, parem de humilhar o nosso exército”, exigiu o general, pedindo ainda a nomeação de um novo gabinete de ministros.

Condenação internacional

Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2024

Está em curso um golpe de estado na Bolívia. Exige-se aos militares o retorno imediato à democracia constitucional e o respeito pela soberania popular. 🇧🇴 Toda a solidariedade com o povo boliviano. — mariana mortágua (@MRMortagua) June 26, 2024

Os Estados Unidos já reagiram à situação na Bolívia, garantindo estar a vigiar de perto a situação e pedindo contenção e calma.Também o México se mostrou solidário., escreveu o presidente mexicano, Lopez Obrador, na rede social X.Do Brasil veio o alerta para uma “clara ameaça ao Estado democrático de Direito”.Em Espanha, Pedro Sánchez pediu respeito pela democracia e,O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também declarou que a União Europeia “condena qualquer tentativa de minar a ordem constitucional na Bolívia”. Já Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, disse apoiar a democracia e o povo bolivianos.

c/ agências