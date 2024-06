"Claro que é possível rir de Deus", diz o Papa

No encontro promovido pelos Dicastérios para a Cultura e a Educação - liderado pelo cardeal José Tolentino Mendonça - e da Comunicação, com o objetivo promover o diálogo entre a Igreja Católica e os humoristas, participaram os humoristas portugueses Ricardo Araújo Pereira, Joana Marques e Maria Rueff.Na ocasião, Francisco questionou se “é possível rir também de Deus?”, dando de imediato a resposta: “É claro que sim, isto não é blasfémia, assim como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos. A tradição sapiencial e literária hebraica é mestra nisso! Pode ser feito, mas sem ofender os sentimentos religiosos dos fiéis, especialmente dos pobres”.Segundo o Papa, citado pela agência Ecclesia, “o humor não ofende, não humilha, não cola as pessoas aos seus defeitos” e, dirigindo-se aos humoristas presentes, disse que eles “denunciam os excessos do poder, dão voz a situações esquecidas, evidenciam abusos, apontam para comportamentos desadequados”.“O que vou dizer a seguir não é uma heresia: quando conseguem fazer com que sorrisos inteligentes brotem dos lábios, mesmo de um só espetador, vocês também fazem sorrir Deus”, disse Francisco, sublinhando que o riso “ajuda a quebrar as barreiras sociais”.Para o pontífice, é necessário aprender com os humoristas, pois “o riso do humor nunca é contra alguém, mas é sempre inclusivo, proativo, desperta abertura, simpatia e empatia”.Na sua intervenção, no Palácio Apostólico, o Papa exortou os humoristas a continuarem a “animar as pessoas, especialmente aquelas que têm mais dificuldade em encarar a vida com esperança”.No final, Francisco cumprimentou pessoalmente todos os participantes.Na lista de convidados para o encontro, além dos três humoristas portugueses, constavam nomes como os do brasileiro Fábio Porchat ou os norte-americanos Stephen Colbert, Jimmy Fallon e Conan O’Brien.Com esta iniciativa, o chefe da Igreja Católica pretendeu “celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade”.Já num encontro com artistas, em junho de 2023, o Papa dissera que os humoristas, nomeadamente os atores, artistas, cartoonistas, escritores, têm “a capacidade de sonhar novas variáveis para o mundo”, através da ironia, que é “uma virtude maravilhosa”.





(Com Lusa)