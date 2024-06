Papa agradeceu o grande impacto que a comédia tem no mundo

O Papa recebeu hoje no Vaticano humoristas de todo o mundo. No encontro marcaram presença três portugueses. Ricardo Araújo Pereira, Maria Rueff e Joana Marques foram chamados a um evento organizado pelo Dicastério para a Cultura e Educação que é presidido pelo cardeal português José Tolentino Mendonça.

Na receção a humoristas de todo o mundo estiveram também o brasileiro Fábio Porchat e os norte-americanos Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien ou Whoopi Goldberg.



A estes artistas, o Papa reconheceu e agradeceu o grande impacto que a comédia tem no mundo!



Francisco diz que rir ajuda a quebrar as barreiras sociais, a criar conexões entre as pessoas e permite expressar emoções e pensamentos que podem a criar espaços de liberdade.