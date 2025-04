Xi retalia com taxas agravadas. China "não tem medo" da guerra comercial com Trump

"Isso não vai apenas salvaguardar os nossos direitos e interesses legítimos, mas também a justiça e a equidade internacionais e manterá as regras e a ordem internacionais", enfatizou o presidente chinês.





Também esta sexta-feira, o Governo chinês anunciou um aumento para 125 por cento, nas taxas impostas sobre produtos oriundos dos Estados Unidos, mantendo a política de retaliar os aumentos das tarifas sobre bens chineses decretados por Washington. Valor superior aos 84 por cento anunciados na quarta-feira.



Relações "pautadas pela reciprocidade"

O regresso ao poder de Donald Trump pode, no entanto, remodelar alinhamentos geopolíticos e parcerias económicas. As posições antagónicas do líder norte-americano face à aliança transatlântica e a guerra comercial lançada contra o resto do mundo são vistas por analistas como suscetíveis de reaproximar Europa e China.



, afirmou Xi Jinping, esta sexta-feira, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que está em visita oficial à capital chinesa., acrescentou o presidente chinês. “Independentemente de como o ambiente externo mude,Xi Jinping declarou ainda, no contexto da visita do governante espanhol ao país, que a China e a União Europeia “têm de assumir as próprias responsabilidades internacionais e, em conjunto, salvaguardar a globalização e o ambiente de comércio internacional, além de resistir a qualquer coerção unilateral”.No final do encontro, Pedro Sánchez destacou que "a Espanha e a Europa têm um déficit comercial significativo com a China” que deve ser corrigido. Apesar disso,, afirmou Sánchez, que chegou à capital chinesa na quinta-feira à noite., assegurou.Os laços entre a Europa e a China ficaram fragilizados pela aproximação de Pequim a Moscovo, no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia. Bruxelas criticou Pequim por ter apoiado Moscovo económica e diplomaticamente, embora a China tenha garantido repetidamente que pretende uma solução pacífica para o conflito., frisou ainda o líder espanhol a Xi Jinping.A reunião decorreu nas instalações protocolares de Diaoyutai e não no Grande Palácio do Povo, onde os chefes de Estado ou de Governo são habitualmente recebidos.Após a espetacular reviravolta de quarta-feira, Donald Trump voltou a defender, no dia seguinte, em Washington, a ofensiva tarifária, que visa trazer de volta a produção industrial aos Estados Unidos, insistindo que se tratava de uma "coisa boa".Numa mensagem publicada esta sexta-feira no X, o presidente francês,, vincou.Perante a incerteza causada pelas políticas de Donald Trump, os mercados financeiros continuaram a abanar.Se as negociações com os Estados Unidos falharem, a Comissão Europeia poderá tributar os gigantes tecnológicos norte-americanos, que são agora apoiantes de Trump, ameaçou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen., disse von der Leyen, citada pelo jornal