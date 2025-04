"Moeda de refúgio". Ministro das Finanças acredita que volatilidade americana reforça euro

Previsões “robustas”

“A Zona Euro está estável, sem dúvida alguma”, frisou o ministro português.Na visão de Miranda Sarmento, também “o aumento do investimento, o aumento da componente de despesa, nomeadamente em defesa, reforçará a capacidade da Zona Euro”.“Estamos naturalmente atentos àquilo que serão os impactos na economia portuguesa.”, explicou aos jornalistas.O ministro das Finanças referiu ainda a resposta portuguesa às tarifas de Donald Trump, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a anunciar na quinta-feira um programa de apoio às empresas.“Ontem tivemos a oportunidade de responder com, muito maior do que aquele que Espanha tinha apresentado há uns dias”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento.“Foi um trabalho feito com as associações empresariais, responsável, pensado e preparado ao longo do tempo, não uma resposta rápida e imediata sem ponderação, que alguns exigiram logo na quarta-feira passada”.O ministro das Finanças garantiu queMiranda Sarmento vincou também que as previsões de crescimento do Executivo são “robustas”, apesar de prejudicadas pela instabilidade global., porque prejudica as decisões dos agentes económicos. Recordo que muitos perspetivavam défice em 2025 e agora já nem o Partido Socialista perspetiva que haja défice”, declarou.“Nós estamos muito comprometidos em manter o equilíbrio das contas públicas. Superámos as expetativas em 2024, temos uma posição orçamental robusta em 2025 e temos confiança que (…) as contas públicas continuarão equilibradas”.O ministro insistiu que