Clima. 2024 deverá ser um ano recorde, com temperaturas superiores em 1,5°C

Os dados do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia (C3S) foram divulgados antes da cimeira da ONU sobre o clima COP29, a realizar na próxima semana no Azerbaijão, onde os países tentarão chegar a acordo sobre um enorme aumento do financiamento para combater as alterações climáticas.“A causa fundamental e subjacente ao recorde deste ano são as alterações climáticas”, disse à Reuters o diretor do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia, Carlo Buontempo., esclareceu.

Os cientistas afirmam que 2024 será também o primeiro ano em que o planeta estará mais de 1,5ºC mais quente do que no período pré-industrial de 1850-1900, quando os seres humanos começaram a queimar combustíveis fósseis à escala industrial.



As emissões de dióxido de carbono resultantes da queima de carvão, petróleo e gás são a principal causa do aquecimento global.O mundo não ultrapassou essa meta - que se refere a uma temperatura média global de 1,5ºC ao longo de décadas - mas o C3S espera agora que o mundo ultrapasse o objetivo de Paris por volta de 2030.“Está basicamente ao virar da esquina”, disse Buontempo.

Os registos do C3S remontam a 1940 e são cruzados com os registos de temperatura global que remontam a 1850.

mas alertam para o facto de que isso forçará mais pessoas e ecossistemas a ficarem à beira da sobrevivência.”, realçou Carlo Buontempo. “Isto leva inevitavelmente a nossa capacidade de resposta a fenómenos extremos - e de adaptação a um mundo mais quente - ao limite absoluto.”As conclusões do Copernicus baseiam-se em milhares de milhões de medições meteorológicas efetuadas por satélites, navios, aviões e estações meteorológicas. As análises de temperatura no conjunto de dados ERA5 em que o boletim se baseia diferem ligeiramente de outros conjuntos de dados importantes utilizados por cientistas do clima nos EUA e no Japão

COP29 arranca dia 11 em Baku

A COP, que começa a 11 de novembro em Baku, no Azerbaijão, será dedicada à delicada tarefa de encontrar um novo objetivo de financiamento que permita aos países em desenvolvimento reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa e adaptar-se às alterações climáticas.Sonia Seneviratne, cientista climática da universidade pública de investigação ETH Zurique, disse não estar surpreendida com este marco e exortou os governos na COP29 a acordarem ações mais fortes para libertar as suas economias dos combustíveis fósseis emissores de CO2.”, afirmou Seneviratne à Reuters.O evento decorrerá também à sombra do próximo regresso à presidência dos EUA de Donald Trump, que no passado descreveu as alterações climáticas como um “embuste”

Efeitos das alterações climáticas

Em outubro, inundações catastróficas mataram centenas de pessoas em Espanha, incêndios florestais sem precedentes devastaram o Peru e as cheias no Bangladesh destruíram mais de um milhão de toneladas de arroz, fazendo disparar os preços dos alimentos. Nos Estados Unidos, o furacão Milton também foi agravado pelas alterações climáticas causadas pelo homem.

Segundo os últimos cálculos da ONU, o mundo não está de modo algum no bom caminho para atingir este limite, que permitiria evitar os efeitos ainda mais catastróficos das alterações climáticas, como as secas, as vagas de calor e as chuvas torrenciais.

Para o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), as políticas atuais conduziriam a um aquecimento “catastrófico” de 3,1°C neste século. E mesmo com todas as promessas de fazer melhor, a temperatura média global aumentaria 2,6°C.O Copernicus refere que a precipitação foi superior à média em outubro, não só na Península Ibérica, mas também em França, no Norte de Itália e na Noruega.

Os cientistas concordam que, na maior parte do planeta, os fenómenos extremos de precipitação se tornaram mais frequentes e mais intensos devido às alterações climáticas.





c/agências