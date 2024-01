Clima. Ambientalistas querem 2024 com "compromissos reais"

Rita Fernandes - Antena 1

"É preciso aproveitar as reuniões, inclusive [a do] G20, que o Brasil já preside. (...) São momentos de 'virada', ou seja, momentos em que o mundo precisa de marcar posição e mostrar que está avançando", diz o ambientalista, que está já também de olhos postos na COP30. A conferência mundial da ONU vai acontecer às portas da Amazónia e obriga a que os países entregues planos de ação climática alinhados com o objetivo de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus.



Também em Portugal há lembretes a vermelho. É preciso entregar em junho, na Comissão Europeia, o documento final do Plano de Energia e Clima, mas até lá há eleições, em março. E com a possibilidade de um Orçamento do Estado retificativo, a Lei de Bases do Clima vai atrasar pelo menos seis meses, prevê a associação ambientalista ZERO.