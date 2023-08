Clima. Seguradoras nos EUA pagaram 34 MMUSD por estragos de tempestades no 1.º semestre

As alterações climáticas estão a contribuir para o aumento da frequência e da severidade de eventos meteorológicos extremos.

Os prejuízos causados por estas tempestades -- que associam granizo, relâmpagos, fortes chuva e vento -- representaram cerca de 70% dos 50 mil milhões de dólares dos causados em termos gerais por tais eventos até agora.

Estes números globais incluem os danos ocorridos durante os sismos na Turquia e Síria.

As tempestades nos EUA foram tão severas que 10 delas causaram mais de mil milhões de dólares de prejuízos cada uma, quase o dobro do valor médio relativo à última década, ainda segundo a Swiss Re, com o Texas a ser o Estado mais afetado.

"Os efeitos das alterações climáticas já podem ser observados em eventos como ondas de calor, secas, inundações e chuvas extremas", disse o economista-chefe do grupo, Jérôme Jean Haegeli, em comunicado.

"Além do impacto das alterações climáticas, a ocupação urbana em áreas costeiras e ribeirinhas, bem como a disseminação urbana na natureza, gera uma combinação, difícil de reverter, de exposição de ativos com valor elevado em ambientes de elevado risco", salientou.

Por outro lado, o início do segundo semestre do ano registou uma diversidade de eventos extremos, incluindo ondas de calor nos EUA, no noroeste da China e na Europa do Sul, bem como incêndios florestais nas ilhas gregas, Itália e Argélia.

A frequência crescente dos eventos meteorológicos extremos criou disrupções dentro da indústria seguradora e, nos EUA, algumas empresas de seguros saíram mesmo de Estados onde a situação está mais difícil, como Florida e Califórnia.

E esta retração acontece apesar de anos em que os prémios pagos pelos proprietários em Estados fortemente afetados conheceram aumentos muito acentuados.

As seguradoras State Farm e Allstate abandonaram o mercado californiano de imobiliário residencial, a Travelers anunciou que a cobertura das perdas causadas pelas catástrofes levaram-na a perder dinheiro e a AAA, à semelhança de outras, deixou de renovar apólices de carros e casas de habitação na Florida.