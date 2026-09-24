CNN e MS Now regressam à Casa Branca após ordem judicial

CNN e MS Now regressam à Casa Branca após ordem judicial

Ambas as estações já confirmaram a entrada dos repórteres no recinto da residência oficial do Presidente norte-americano.

Guilherme de Sousa - RTP / Adicionar como fonte informativa
Um fotojornalista da CNN a entrar na Casa Branca Foto: Reuters

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Os jornalistas das estações de televisão norte-americanas, CNN e MS Now, voltaram a ter permissão para entrar na Casa Branca, após uma ordem judicial. 

A informação foi confirmada por ambas as televisões. 

Durante a manhã, apesar da ordem de um juiz federal de Washington, os serviços da Casa Branca continuaram a barrar o acesso dos repórteres da CNN, MS NOW e Politco. Os órgãos de comunicação social voltaram a pedir uma audiência ao tribunal. 

Agora, as emissoras já confirmaram que conseguiram entrar na residência oficial de Donald Trump, no dia em que o Presidente dos EUA recebe a visita oficial do homólogo chinês, Xi Jiping. 

Na passada sexta-feira, o líder norte-americano anunicou um veto à CNN, MS Now e Politico, acusando de divulgarem "notícias falsas" sobre a administração, acrescentando mais tarde de porem em risco "a segurança nacional" com as reportagens. 

Na sequência da decisão de Trump de vedar o acesso a CNN, Politico e MS NOW, as outras quatros estações membros do ‘pool’ televisivo da Casa Branca – CBS, ABC, NBC e Fox News – decidiram cessar a sua participação, num gesto de solidariedade sem precedentes.

No terceiro dia de boicote do fluxo de vídeo distribuído às emissoras de televisão, nem a Fox News, nem a CNN, nem a MS NOW transmitiram em direto as imagens da receção de Donald Trump ao Presidente chinês Xi Jinping, nos arredores de Washington.

(Com agências)



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