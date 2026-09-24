Mundo
CNN e MS Now regressam à Casa Branca após ordem judicial
Ambas as estações já confirmaram a entrada dos repórteres no recinto da residência oficial do Presidente norte-americano.
Os jornalistas das estações de televisão norte-americanas, CNN e MS Now, voltaram a ter permissão para entrar na Casa Branca, após uma ordem judicial.
A informação foi confirmada por ambas as televisões.
Durante a manhã, apesar da ordem de um juiz federal de Washington, os serviços da Casa Branca continuaram a barrar o acesso dos repórteres da CNN, MS NOW e Politco. Os órgãos de comunicação social voltaram a pedir uma audiência ao tribunal.
Agora, as emissoras já confirmaram que conseguiram entrar na residência oficial de Donald Trump, no dia em que o Presidente dos EUA recebe a visita oficial do homólogo chinês, Xi Jiping.
Na passada sexta-feira, o líder norte-americano anunicou um veto à CNN, MS Now e Politico, acusando de divulgarem "notícias falsas" sobre a administração, acrescentando mais tarde de porem em risco "a segurança nacional" com as reportagens.
Na sequência da decisão de Trump de vedar o acesso a CNN, Politico e MS NOW, as outras quatros estações membros do ‘pool’ televisivo da Casa Branca – CBS, ABC, NBC e Fox News – decidiram cessar a sua participação, num gesto de solidariedade sem precedentes.
No terceiro dia de boicote do fluxo de vídeo distribuído às emissoras de televisão, nem a Fox News, nem a CNN, nem a MS NOW transmitiram em direto as imagens da receção de Donald Trump ao Presidente chinês Xi Jinping, nos arredores de Washington.
No terceiro dia de boicote do fluxo de vídeo distribuído às emissoras de televisão, nem a Fox News, nem a CNN, nem a MS NOW transmitiram em direto as imagens da receção de Donald Trump ao Presidente chinês Xi Jinping, nos arredores de Washington.
(Com agências)