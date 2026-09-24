CNN e MS Now regressam à Casa Branca após ordem judicial

Os jornalistas das estações de televisão norte-americanas, CNN e MS Now, voltaram a ter permissão para entrar na Casa Branca, após uma ordem judicial.





A informação foi confirmada por ambas as televisões.





Durante a manhã, apesar da ordem de um juiz federal de Washington, os serviços da Casa Branca continuaram a barrar o acesso dos repórteres da CNN, MS NOW e Politco. Os órgãos de comunicação social voltaram a pedir uma audiência ao tribunal.





Agora, as emissoras já confirmaram que conseguiram entrar na residência oficial de Donald Trump, no dia em que o Presidente dos EUA recebe a visita oficial do homólogo chinês, Xi Jiping.





Na passada sexta-feira, o líder norte-americano anunicou um veto à CNN, MS Now e Politico, acusando de divulgarem "notícias falsas" sobre a administração, acrescentando mais tarde de porem em risco "a segurança nacional" com as reportagens.





Na sequência da decisão de Trump de vedar o acesso a CNN, Politico e MS NOW, as outras quatros estações membros do ‘pool’ televisivo da Casa Branca – CBS, ABC, NBC e Fox News – decidiram cessar a sua participação, num gesto de solidariedade sem precedentes.



No terceiro dia de boicote do fluxo de vídeo distribuído às emissoras de televisão, nem a Fox News, nem a CNN, nem a MS NOW transmitiram em direto as imagens da receção de Donald Trump ao Presidente chinês Xi Jinping, nos arredores de Washington.







(Com agências)









