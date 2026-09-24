Juiz ordena restabelecimento do acesso à Casa Branca a três órgãos de imprensa barrados por Trump



Tais ordens visam, geralmente, preservar o status quo enquanto o tribunal analisa o caso mais detalhadamente.

"A regra geral dita que os indivíduos devem ser notificados previamente e ter a oportunidade de serem ouvidos antes que o governo os prive de um interesse protegido pela Constituição", escreveu o magistrado na sua decisão.

"Represálias" de um presidente insatisfeito



A CNN é também acusada de ter "revelado detalhes ultrassecretos" do projeto de construção de um bunker sob o salão de baile, que está em obras na Ala Leste da Casa Branca.

Na quarta-feira, terceiro dia de bloqueio do sinal de vídeo distribuído às estações, nem a Fox News, nem a CNN, nem a MS NOW transmitiram em direto as imagens da receção, por Donald Trump, do presidente chinês Xi Jinping nas imediações de Washington.

Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump tinha cassado a acreditação de um jornalista da CNN após uma discussão tensa. Sob pressão de uma decisão judicial, a Casa Branca devolveu-lhe a credencial passados doze dias.



"As decisões liminares geralmente não são passíveis de recurso", escreveu, no entanto, o juiz Kelly na sua decisão.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca, bem como cerca de meia centena de órgãos de imprensa, manifestaram apoio à ação da CNN, da MS NOW e do Politico.

Num revés para uma das maiores batalhas de Trump contra a comunicação social,contestando a proibição anunciada pelo presidente republicano a 18 de setembro.e impediu as autoridades de aplicar a proibição durante 14 dias. O juiz rejeitou a alegação do governo de que a proibição foi motivada por preocupações com a segurança nacional., ou de que a segurança nacional será colocada em risco se o tribunal ordenar a restauração das credenciais enquanto o litígio prossegue", disse,Kelly citou precedentes jurídicos que estabeleciam claramente a necessidade de um processo específico, envolvendo o aviso prévio sobre uma infração e a oportunidade de apresentar defesa.Consequentemente,Um advogado do Departamento de Justiça disse ao juiz que a administração Trump tinha fornecido uma explicação suficiente para a revogação das credenciais em cartas enviadas aos órgãos de imprensa na terça-feira.No entanto, o magistrado demonstrou ceticismo em relação a este argumento, referindo que as cartas foram enviadas após a revogação e a interposição da ação.O representante do Governo, Michael Velchik, tinha pedido ao juiz que não emitisse uma decisão antes da noite de sexta-feira — o prazo estabelecido pelo gabinete de imprensa da Casa Branca para que os três órgãos de comunicação contestassem a sua exclusão.O advogado especializado em media, Theodore Boutrous, contestou as justificações apresentadassublinhando que Donald Trump não tinha invocado a "segurança nacional" no seu anúncio.O afastamento da CNN levou os outros quatro membros do "pool" televisiva da Casa Branca — CBS, ABC, NBC e Fox — a decidirem terminar a sua participação neste esquema fundamental, num gesto inédito de solidariedade.Afirmaram que "privar os jornalistas e os órgãos de imprensa dos seus direitos devido a uma alegada linha editorial viola décadas de jurisprudência do Supremo Tribunal"., bem como os seus direitos a um processo legal. Solicitaram uma ordem judicial temporária que restabelecesse imediatamente o seu acesso à Casa Branca enquanto a disputa judicial decorre.Nos últimos dias, Donald Trump deu a entender que esperava uma nova decisão favorável aos media, indicando na rede, a Truth Social, que "recorreria".Em argumentos apresentados aos autos,"O acesso à Casa Branca é um privilégio, não um direito", afirma categoricamente o Ministério no documento.A administração Trump retoma os mesmos argumentos utilizados contra a agência noticiosa Associated Press — pilar do jornalismo norte-americano —, que foi afastada do Salão Oval em 2025 por se ter recusado a renomear o Golfo do México como "Golfo da América".A batalha judicial ocorre poucas semanas antes das eleições intercalares de 3 de novembro, nas quais os republicanos de Trump lutam para manter o controlo do Congresso. Os índices de aprovação da administração Trump estão em níveis historicamente baixos nas sondagens de opinião, no meio de preocupações com questões como a guerra com o Irão e a inflação.