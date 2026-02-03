Colapso de ponte em construção na China deixa dois mortos e três desaparecidos

A infraestrutura situava-se na vila de Xiangshui, a norte do município, segundo fontes do Governo local citadas pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Após o acidente, as equipas de emergência lançaram de imediato uma operação de resgate e várias pessoas que tinham caído à água foram socorridas, embora as autoridades não tenham especificado o número exato.

As operações de busca e salvamento continuam em curso, acrescentaram as mesmas fontes.

O incidente junta-se a outros episódios recentes ocorridos no país asiático. Em julho de 2024, o colapso parcial de uma ponte rodoviária na província central de Shaanxi, provocado pela súbita subida do nível de um rio, causou 38 mortos e 24 desaparecidos.

No verão de 2023, chuvas torrenciais e inundações associadas ao tufão Doksuri levaram ao colapso de parte de uma ponte na província de Heilongjiang, no nordeste do país, provocando a queda à água de vários veículos.