Coligação liderada pela Arábia Saudita diz ter derrubado míssil lançado por Houthis

O porta-voz militar da aliança, Turki al Maliki, afirmou na rede social X que as defesas aéreas interceptaram e destruíram um míssil "lançado pela milícia houthi" contra Riade, sem fornecer mais detalhes sobre a operação.

Até ao momento, a coligação - que intervém no Iémen contra os insurgentes e em apoio ao Governo iemenita internacionalmente reconhecido - não informou sobre as consequências da interceção.

Nas últimas semanas, várias pessoas morreram ou ficaram feridas devido aos destroços de projéteis interceptados.

A confirmação de al Maliki surge depois de o ministério saudita da Defesa ter emitido um alerta "por um possível perigo" sobre a capital da Arábia Saudita, alerta esse que foi levantado minutos mais tarde, segundo informaram as autoridades na X.

Os insurgentes ainda não reivindicaram nenhuma das ações, embora tenham a prática de anunciar operações contra o reino árabe horas depois de as terem levado a cabo.

Nas últimas semanas, os rebeldes houthis - aliados do Irão - lançaram centenas de ataques contra instalações energéticas e civis da Arábia Saudita - como o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, onde dezenas de pessoas morreram e ficaram feridas em outubro.

A coligação internacional liderada pela Arábia Saudita tem igualmente realizado bombardeamentos constantes no Iémen.