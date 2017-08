Colisão de vaso de guerra derruba comandante da frota do Pacífico

Jorge Almeida - RTP 23 Ago, 2017, 11:35 / atualizado em 23 Ago, 2017, 11:39 | Mundo

Dez marinheiros norte-americanos continuam dados como desaparecidos depois de o navio de guerra USS John S. McCain ter colidido na segunda-feira com um petroleiro a leste do Estreito de Malaca.



O acidente já provocou a exoneração do vice-almirante Joseph Aucoin, até agora comandante da 7ª frota da Marinha dos Estados Unidos, com base em Yokosuka, no Japão. O vice-almirante Phil Sawyer é o substituto.







Este foi o quarto acidente a envolver um navio de guerra dos Estados Unidos em águas asiáticas desde o início do ano.

Hipótese de sabotagem informática

O contratorpedeiro USS John S. McCain sofreu uma falha na direção quando fazia a aproximação ao Estreito de Malaca, antes de colidir com o petroleiro.



Vários repórteres perguntaram se o vaso de guerra norte-americano tinha sofrido algum ataque informático que comprometesse as possibilidades de manobra.



O capitão Scott Swift negou essa possibilidade, mas ressalvou que “todos os cenários vão ser analisados detalhadamente”.







O almirante John Richardson, chefe de Operações Navais, já tinha escrito no Twitter que a possibilidade de um ataque cibernético, por menor que fosse, seria investigada.



2 clarify Re: possibility of cyber intrusion or sabotage, no indications right now...but review will consider all possibilities — Adm. John Richardson (@CNORichardson) 21 de agosto de 2017

O professor da Universidade do Pacífico no Hawai e ex-diretor do Centro dedo Pacífico Carl Schuster disse à CNN que “é improvável que o navio tenha sido alvo de pirataria informática”.A aproximação de entrada num canal ou num porto é uma manobra manual que requer o máximo de atenção na ponte de comando.“Mesmo que a direção do navio tivesse sido comprometida por um ataque informático, seria possível evitar a colisão por outros meios, como por exemplo o, a alteração de rotação das hélices”, esclareceu Schuster.