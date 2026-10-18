"Com a ajuda de Deus". Papa reaparece e volta a falar à Praça de São Pedro

O Papa voltou a dirigir-se este domingo a uma multidão, na Praça de São Pedro, no Vaticano, naquela que foi a primeira alocução pública depois da cirurgia a que foi submetido no Hospital Gemelli. A sorrir, a partir de uma janela do Palácio Apostólico, Leão XIV exortou os peregrinos a uma fé “sem concessões”.



“Tendo superado esta fase delicada, agora retomarei gradualmente as minhas atividades, sempre com a ajuda de Deus e das vossas orações”, clamou o sumo pontífice da Igreja Católica. Sem auxílio, o Papa agradeceu às pessoas em todo o mundo pelas orações.



Leão XIV, com 71 anos de idade, foi submetido a uma remoção do lobo inferior do pulmão direito, depois de os médicos terem detetado um nódulo suspeito. A cirurgia confirmou tratar-se de um adenocarcinoma, o tipo mais comum de cancro do pulmão.



À saída do Hospital Gemelli, na tarde de sábado, a caminhar lentamente mas sem ajuda, Leão XIV conversou com várias pessoas, mostrando-se calmo e sorridente. Junto ao carro que o transportaria para a Santa Sé, o Papa recebeu um boneco de uma jovem.



Antes de deixar a unidade de saúde, o sumo pontífice celebrara uma missa numa sala da ala onde esteve internado desde 13 de outubro.



c/ agências