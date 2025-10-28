Comando Vermelho. Dezenas de mortos em operação no Rio contra rede criminosa

A Operação Contenção mobilizou cerca de 2.500 agentes para combater a expansão do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro.

Durante o tiroteio com os alegados criminosos, os membros do Comando Vermelho utilizaram drones para lançarem granadas contra as forças de segurança e fizeram barricadas para impedir o avanço das autoridades.

"É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo", escreveu nas redes sociais o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acompanhado por um vídeo das operações no qual é possível ver a utilização de drones para lançar bombas contra as autoridades.

Na operação, que visou prender líderes criminosos do Rio de Janeiro e de outros Estados do CV, morreram pelo menos 64 pessoas.

Há pelo menos quatro polícias entre os mortos.

A agência Brasil relatava a mei da tarde que duas das vítimas seriam polícias civis e outras duas membros do Batalhão de Operações Especiais da PM.

Entre outras vítimas mortais está um dos principais líderes da fação, Edgard Alves de Andrade, conhecido por Doca.



No último balanço foi relatado que mais de 100 homens foram detidos e cinco deles feridos e hospitalizados, encontrando-se sob custódia da polícia.



A ação policial ocorreu nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade.

A incursão policial visou cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca, com a polícia a apreender 75 espingardas, pistolas, granadas e nove motocicletas.

“Estamos a atuar com a máxima força e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.

A ação da polícia civil e militar, que conta com o apoio do Ministério Público, ocorre após mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Pelo menos 45 escolas fecharam, cinco clínicas suspenderam os atendimentos e 12 autocarros desviaram o trajeto devido à operação, segundo a imprensa brasileira.

"Peço aos moradores da região que permaneçam em casa enquanto as forças de segurança atuam", apelou o governador.

O Comando Vermelho foi criado em 1979 nas prisões do Rio de Janeiro e é hoje uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo.

