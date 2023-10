Combustível nos hospitais em Gaza está a esgotar-se

A OMS atualizou entretanto os números relativos ao conflito. Revela que metade dos 11 mil feridos confirmados até ao momento são mulheres e crianças, sendo que já morreram mais de 2.800 pessoas.





No meio desta convulsão, as Nações Unidas avisam que a evacuação da cidade de Gaza, depois de Israel ter alertado que se preparava para atacar a região por terra, pode representar um crime internacional de transferência forçada de civis.A porta-voz do gabinete dos Direitos Humanos da ONU diz que a Organização está muito preocupada com esta ordem.