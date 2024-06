Comércio externo da China regista subida de 8,6% em maio

O comércio externo da China ascendeu em maio a cerca de 3,71 biliões de yuan (469,6 mil milhões de euros).

As exportações aumentaram 11,2%, em relação ao mesmo mês do ano passado, para 2,15 biliões de yuan (271,9 mil milhões de euros).

As importações cresceram 5,2%, para 1,56 biliões de yuan (197,7 mil milhões de euros).

O excedente comercial chinês fixou-se assim em 586,4 mil milhões de yuan (74,3 mil milhões de euros) no quinto mês do ano.

Em termos acumulados, entre janeiro e maio, o comércio entre a China e o resto do mundo aumentou 6,3%, em yuan, com as vendas a subirem 6,1% e as compras 6,4%.

As alfândegas também divulgaram dados sobre o comércio externo denominado em dólares, utilizados como referência pelos analistas internacionais e normalmente diferentes dos dados comunicados em moeda chinesa devido às flutuações da taxa de câmbio.

O comércio entre a China e o resto do mundo denominado na moeda norte-americana aumentou 5,1%, em termos homólogos, para 522,1 mil milhões de dólares (479,2 mil milhões de euros).

Pelo contrário, as importações ficaram abaixo do previsto pelos especialistas, que esperavam um crescimento de 4,2%, ao subirem 1,8% para 219,7 mil milhões de dólares (201,7 mil milhões de euros).