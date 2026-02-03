Comissão abre investigação aprofundada a empresa chinesa de eólicas Goldwing

De acordo com um comunicado, o executivo comunitário "deu início a uma investigação aprofundada para avaliar, ao abrigo do Regulamento relativo a subvenções estrangeiras, as atividades da Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (Goldwind) na produção e venda de turbinas eólicas e na prestação de serviços conexos na UE".

Bruxelas disse ainda ter "preocupações preliminares de que a Goldwind possa ter beneficiado de subvenções estrangeiras que poderão distorcer o mercado interno da UE".